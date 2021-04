Serían ocho mil pozos agrícolas sin tarifa subsidiada en Chihuahua

Víctor Loya, presidente del Sistema Producto Nuez Chihuahua, manifestó que si no se logra que todos los productores trabajen con una tarifa subsidiada, “ningún producto agrícola va a ser rentable, el agua es el insumo más importante, y se está convirtiendo en el más caro para los productores que tienen pozo profundo, y tienen que bombear del subsuelo el líquido”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En ese sentido, mencionó que este año 2021 volvieron a dar la apertura para regularizar la tarifa, según información de SADER y de Conagua, se quedó el 40% de los productores de todo el estado, sin poder regularizar su situación, para tener derecho a la tarifa 09.

“Está en negociación, hay un proyecto del gobierno federal, donde se regulen todas las concesiones; el problema es que el año pasado para regularizar todas las concesiones que se tiene derecho a una tarifa subsidiada, el gobierno no recibió todas las solicitudes, se quedó el 40% de las solicitudes pendientes. Por situaciones de falta de documentos, personas que no se enteraron, y una serie de situaciones; y comisión, a quien no esté regularizado al programa, no le va a dar el beneficio y quiere cobrar la tarifa normal, sin subsidio”, explicó Loya.

Así mismo, mencionó que durante el pasado mes de marzo hubo movilizaciones de productores, quienes protestaban por cortes de energía; sin embargo, se han mantenido a la expectativa de un pronunciamiento por parte de las autoridades federales, de las que esperan una decisión más favorable.

“Sí es un programa que está latente, y que afectaría directamente a los costos de producción. En el estado de Chihuahua hay alrededor de 20 mil pozos registrados, alrededor de 8 mil pozos están pendientes de regularizar. Chihuahua es el estado a nivel nacional que más pozos agrícolas tiene”, aseveró.

*Sequía y falta de agua*

Respecto al ciclo agrícola de producción de nuez, detalló que hay incertidumbre por la falta de agua, pues sólo queda un 9% del total de la capacidad con agua utilizable en la presa La Boquilla, y las demás presas están cerradas.

“La Boquilla está al 27%, pero al llegar al 18% de la presa, ya no se puede extraer el agua, por lo que tenemos únicamente un 9% de agua útil. Tenemos agua suficiente, probablemente para el mes de junio, si no tenemos lluvias tempranas, no vamos a poder terminar el ciclo agrícola en ningún cultivo. Hay mucha incertidumbre”, reiteró.

Víctor Loya, representante de nogaleros en el estado de Chihuahua, expresó que a esta altura del ciclo agrícola, “Lo único es orar y pedir a Dios Nuestro Señor que nos mande lluvia. El problema es crítico en todo el estado, yo diría que todo el norte del país tiene el mismo problema y esto afecta a agricultores y ganaderos. Y por otro lado, la falta del apoyo del gobierno federal, que está en una cerrazón total”.

Para finalizar, alentó a cambiar los sistemas de producción, tecnificarlos más para aprovechar de una manera más eficiente el uso del agua; sin embargo, enfatizó que para lograrlo se requiere dinero, con financiamientos con tasas blandas, que puedan ser pagadas por los productores.

Te puede interesar:

Local Firma Loera compromisos con el Consejo Consultivo de Vialidad

Local Se suman más profesionistas a proyecto de Marco Quezada