[SERVICIO SOCIAL] Piden ayuda para localizar a Brayan Eduardo

Familiares del joven Bryan Eduardo Morales Chávez de 17 años de edad, han emprendido una búsqueda física y por redes sociales, quien desapareció del exterior de su domicilio en la calle 5 de Febrero número 4012, de la colonia Guadalupe.

Por lo anterior se solicita la cooperación de la ciudadanía para localizarlo, pues se desconoce su ubicación desde la tarde ayer.





Bryan viste playera blanca tipo interior de manga larga, short verde soldado de estampado de camuflaje, tenis de color negro, de la marca Jordan. Es de complexión delgada, tez morena clara, mide 1.70 de altura, y como seña particular, tiene un lunar en la mejilla derecha.





Sus familiares señalaron que es un joven tranquilo, alegre y sin vicios. No había expresado tener planes de salir o ausentarse de su casa. “Tenía dos meses sin salir, por la cuarentena. No es vago, no es problemático. No trae celular, ni manera de contactarlo”, mencionó Roge Morales.





Cualquier información se agradecerá se comunique al número (614)512-9632.









