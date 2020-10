Sin dos piernas sale Mario a buscar el sustento diario

Batallando a falta de sus dos piernas “Mario” busca el sustento diario de el y su pareja vendiendo a veces chacharas que encuentra, “ahora ando batallando para mis prótesis pues la pandemia ha cerrado las dependencias y solo me dicen que me espere así no puedo moverme mucho para buscar el peso del día”, la primera pierna la perdió por trabajar sin atenderse una herida y la otra por una araña violinista que lo mordió.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Pidiendo un poco de ayuda en el centro de la ciudad en compañía de su pareja Mario Ortiz de 62 años nos conto que hace tiempo perdió una de sus piernas pues se lesiono y por no dejar de trabajar no se atendió, la otra la perdió al ser picado por una araña violinista que invadió casi toda su extremidad.

Actualmente pidiendo por aquí por allá lograron que el CREE les ayudara con una de las prótesis, pero la segunda no la ha logrado debido a que las dependencias están muy cerradas por el Covid-19, y solo lo traen a vuelta y vuelta, y ni chanza hay de buscar el peso del día, nos ayudamos vendiendo algunas cosas tipo bazar, pero a veces no hay.

Señalo que por su edad algunas ayudas no las puede tener, y al estar tramitando las que si podría por discapacidad esta batallando pues atienden muy pocas gentes al día y no alcanza a ser atendido, seria genial que tuviera la prótesis y así me defendería más.

Si la gente quisiera ayudarnos con un poco se lo agradeceríamos pongo a disposición mi celular para si alguien de buen corazón desea brindarnos la mano menciono Mario, el celular es 614-4-44-49-77.

Te recomendamos nuestro Podcast: