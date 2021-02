Sin fecha, segunda dosis anti Covid-19 para personal de salud

Tras cumplirse los 21 días de la primera aplicación de la vacuna anti Covid al personal de salud, aún no se tiene fecha para la segunda dosis, informó la Secretaría de Salud del Estado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local

El director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, aseguró que el que no reciban la aplicación justo después de los 21 días, no significa que las personas no están inmunizadas.

Agregó que incluso, se tiene un margen de hasta seis semanas después de la primera aplicación, para poder aplicar la segunda, sin que esto impacte negativamente en el proceso.

También advirtió que no se les ha dado una fecha específica del arribo de la segunda remesa para personal de salud, pero dijo, esperan concretar esto lo antes posible.

"Es un asunto del gobierno federal, entonces no sabemos la fecha exacta" , puntualizó.

Por último, llamó a que independientemente de la vacunación, se deben continuar con las medidas preventivas para evitar contagios.