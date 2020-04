Solicitan apoyo a municipio empleados de bares

Empleados de bares acudieron con las autoridades municipales para solicitar apoyos debido a que a consecuencia de la contingencia se quedaron sin empleo y sin sustento.

Una decena de empleados de bares peregrinaron por varias dependencias esperando recibir un poco de apoyo, ya que la situación se torna difícil al no contar con un ingreso económico para llevar el sustento a su hogar.

Entre ellos, una mujer joven, quien con su empleo de limpieza es la única que aporta al hogar, ya que su esposo tiene insuficiencia renal y requiere de diálisis diaria. Ella mencionó que con su esposo enfermo los gastos son excesivos, pues las cajas de bolsas para diálisis son costosas y los medicamentos igual.

Foto: Horacio Chavez | El Heraldo de Chihuahua

“Estamos reuniéndonos porque vivimos al día, tenemos deudas, niños pequeños y adultos mayores, necesitamos que nos apoyen”, dijo otro de los empleados.

La queja es la misma viven al día y no les han otorgado apoyo, ni despensa, “En realidad con esta contingencia no podemos hacer nada, ya aplique a la página que dijo la presidenta municipal y no hay respuesta”.

Los empleados esperan que alguien les ayude porque la situación es critica.

Tras una larga jornada de tocar puertas, se encontraron con el Secretario del Ayuntamiento César Jauregui quien les prometió articular apoyos y se comprometio a darles una respuesta mañana a las 11:00 horas.

Te puede interesar: