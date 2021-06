Sólo la lluvia puede salvarnos: alcalde de Bocoyna

El alcalde del municipio de Bocoyna, Héctor Rochín, señaló que la zona serrana se encuentra en riesgo constante de que se presenten más incendios, toda vez que hace un año no se registran lluvias en la zona, ante lo que advirtió, de no presentarse precipitaciones, continuarán los incendios.

“Sólo la lluvia puede salvarnos”, señaló el entrevistado, quien añadió que en días pasados hubo daños en algunos postes de telefonía, y la señal para los celulares estuvo intermitente, sin embargo señaló que ayer prácticamente quedó resuelto el problema.

“Sí hubo mala señal para San Juanito, sí se ha estado batallando con el celular, pero ya ahora estamos mejor, días atrás habíamos tenido problemas”, afirmó el alcalde, quien agregó que las precipitaciones pluviales son vitales para combatir los siniestros.

“Tenemos nomás un año sin lluvias, eso es fatal para todos, no nomás por la sequía en sí, la falta de agua para cultivos, sino también porque por el clima tan caliente es que se provocan los incendios y tardan para controlarse”, apuntó.

Agregó que parte de los incendios se logra controlar pese a la falta de lluvias, pues se tiene personal de cuadrillas que se encuentra activo en caso de este tipo de siniestros.

“El gobierno federal tiene cuadrillas para apoyarnos, unas son por tres meses y aparte nosotros tenemos una cuadrilla continua, pero aparte hay particulares que se acercan para ayudar a combatir esto”.

“Mientras no llueva no hay forma de evitar esto, no es tan fácil, ese último incendio fue grandísimo, la Sierra Rumúrachi, donde se comunica el municipio de Bocoyna con Carichí, se quemó toda, y se queman los cerros, no hay daños en personas, pero es una pérdida lamentable, ojalá lo pudiéramos prevenir”.

Asimismo, el presidente municipal de Bocoyna añadió “no es que no se tenga gente para trabajar en el combate a incendios, sino la magnitud con que llegan a ocurrir, se salen de control y tardan días en combatirlos, se apagan y prenden otros, realmente la lluvia es lo que puede salvar esto”.