Sólo se podrán abrir panteones en semáforo amarillo

Los panteones de la ciudad no podrán abrir sus puertas este 10 de mayo, si no hay un avance a semáforo amarillo, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

La dependencia informó que la decisión de abrir estos lugares, no depende sino del avance que se tenga en la pandemia del Covid-19, por lo que si no se avanza, por segundo año en los capitalinos no podrán visitar a sus mamás fallecidas, en víspera o durante el 10 de mayo.

En un recorrido por panteones de la ciudad, personal administrativo del Panteón Municipal 1, informó que acuden a limpiar los cementerios, pues deben prepararse en caso de que las autoridades competentes determinen que pueden abrir.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Hasta el momento, a los camposantos sólo pueden ingresar personas que acudan a un funeral, con una restricción de entre 15 y 20 personas.

También se permite el paso de autos de negocios de florería, de las funerarias o bien, cuando se trata de alguna persona que no pueda caminar.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Te puede interesar: