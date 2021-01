Soy una persona apegada a la legalidad y lo he demostrado: Maru Campos

Durante su visita a Cuauhtémoc, la precandidata a la gubernatura por Acción Nacional, Maru Campos, reiteró que las acusaciones en su contra son falsas, y aseveró que la ley se aplicará a César H.D y a quien sea que haya cometido algún ilícito.

“He sido una persona que ha combatido la corrupción no persiguiendo gente, si no haciendo lo que se debió haber hecho; Maru es una persona apegada a la legalidad, apegada al derecho y lo he demostrado en mi tránsito por el servicio público y por la función legislativa, los hechos hablan por una servidora”, mencionó la panista.

La alcaldesa con licencia subrayó la importancia de no generar distinciones cuando se trata de justicia, mencionando que ha habido funcionarios panistas de primer nivel dentro del Gobierno Municipal de Chihuahua a los cuales se les ha pedido su renuncia inmediata debido a que se les han descubierto situaciones de carácter penal y civil, estando ya notificados, y dichas denuncias en manos de la Fiscalía General del Estado.

En este sentido Campos Galván, mostró una serie de documentos emitidos por la Auditoría Superior del Estado, que posteriormente fueron aprobados por el Congreso del Estado, en donde se pone en evidencia la transparencia de las cuentas públicas, mediante los dictámenes de la ASE en donde se asegura que no existen señalamientos en el manejo y gestión de los recursos públicos.

