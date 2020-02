Tengo confianza de AMLO para buscar gubernatura

Porque en la política como “quien respira, aspira” es la frase en la que Rafael Espino de la Peña adelanta su intención por ir por la gubernatura en Chihuahua, destacando que es hora de terminar con el bipartidismo (PRI y PAN) en el estado y abrir la posibilidad de que Morena llegue con nuevas propuesta y mejores opciones que verdaderamente atiendan a la gente, como la seguridad, inversión y la certidumbre al campo, entre otros.

Para El Heraldo de Chihuahua, el intencionado para participar por una candidatura por Morena para la gubernatura del estado refiere que no es un proyecto nuevo que ha trabajado hace unos meses con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que desde la década de los 80 y 90 han trabajado de la mano en lo que ahora se conoce como la “4T” e incluso se autonombra “soldado de la 4T”.

Rafael Espino actualmente es consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex, cuenta con una amplia trayectoria en materia de Derecho y a lo largo de los años ha ocupado algunos cargos públicos como procurador fiscal del Distrito Federal, subprocurador fiscal federal y era el jurídico en el Ayuntamiento de Juárez. Ahora busca representar al estado por el partido que más votos ha obtenido en la historia de México: Morena.

“Yo no soy un hombre nuevo en este partido, yo me he mantenido desde hace varios años con Andrés Manuel y ahora me dio su confianza para representar el proyecto en Chihuahua, y por eso aquí estamos recorriendo el estado, desde hace varias semanas hemos organizado encuentros y la gente está feliz con la idea y el proyecto que estamos adelantando”, comentó.

A pesar de ser respetuoso con las participaciones políticas en el estado, principalmente las que ahora gobiernan el estado y municipio, mencionó que no han existido cambios importantes, pues recuerda que las condiciones en la entidad se han mantenido igual por tres sexenios consecutivos y han estancado a la entidad en la inseguridad, poca inversión y la deuda pública.

Rafael Espino de la Peña se reunió ayer con alrededor de 100 personas, abogados, empresarios y diversas personalidades en las inmediaciones de San Francisco Country Club, donde los convocó para platicar sobre las políticas fiscales del Gobierno Federal y los proyectos que se avecinan tanto para el país como para la entidad.

Ahí logró recabar varias muestras de propuestas y dudas que actualmente mantienen diversos sectores de la sociedad, donde coincidieron que la seguridad es la principal preocupación que mantienen los pobladores, a lo cual dijo planear una nueva estrategia que atienda desde los mandos policiales.

Comentó que buscarán dignificar a los elementos de seguridad en el estado, con mejores condiciones laborales, para terminar con la corrupción en estas corporaciones, ya que la mayoría de los problemas de seguridad parten de esta complicidad que se puede dar entre los delincuentes y las corporaciones encargadas de velar por la justicia del estado.

“Vamos a acabar con la corrupción, creo que ahí inicia todo el problema de todos los ámbitos, no sólo el de la seguridad, tenemos que acabar con este mal en todos los aspectos para poder seguir creciendo como sociedad, que es lo que verdaderamente nos preocupa, en todos los sentidos”, comentó.

Rafael Espino dijo que está realizando recorridos para difundir sus ideas en diversas regiones del estado, proponer una base sólida para explicar cómo sacar adelante al estado de Chihuahua a través de un empate de propuestas o alianza con el Gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que busca cambiar los esquemas, sociales, políticos y económicos de la entidad, por lo que se ha propuesto recorrer todo el estado dentro de los próximos días, llegar hasta el momento a algunos puntos de Juárez, Delicias, Chihuahua y plantea visitar Cuauhtémoc, Guerrero, Casas Grandes, Ojinaga y de nueva cuenta Ciudad Juárez.

“Como lo digo, soy un soldado de la 4T, tengo muchos años trabajando a lado de López Obrador, estoy trabajando duro por un proyecto en el que creo, que ahora que somos Gobierno tenemos la responsabilidad de llevar los resultados que se plantearon en la campaña, vengo a aportar lo que puedo ofrecer y estaré a los tiempos y mecanismos que el partido señale”, reiteró.

El militante de Morena dijo que no existe conflicto interno en el partido, a pesar de que varios interesados buscan los mismos cargos, pues incluso dijo que son muy amigos cercanos a su persona y no descarta la posibilidad de llegar a una alianza para encabezar el proyecto en el estado de Chihuahua.

“Son amigos míos, estoy abierto a todo, creo en la competencia política, quien esté mejor capacitado y con más apoyo, que sea quien abandere el proyecto y la causa, todo para el beneficio de la sociedad y no sólo de un partido o persona”, comentó el actual consejero independiente del Consejo de Administración de Pemex.

Dentro del análisis de los partidos en Chihuahua, dijo que es necesario un cambio de partido, ya que los tradicionales ya estuvieron por muchos años al frente y toca la oportunidad de nuevas opciones y personajes con ideas frescas para seguir realizando un proyecto nacional en el que se atienda la petición de las personas de forma directa.

“Es necesario, en las últimas tres administraciones estatales nada ha cambiado, son los mismos métodos y el estado está estancado en el sentido económico, político y corrupción, falta crecimiento, atender la inseguridad y debemos atenderlos desde otro punto de vista que es lo que ofrece Morena”, refirió Rafael Espino.

El abogado se sintió agradecido con las personas con las que logró convivir el día de ayer para plantear una serie de ideas que se han venido realizando a través de las reformas del Gobierno Federal, donde además pudo explicar algunos puntos de su interés que se encuentran involucrados en su proyecto a la gubernatura.