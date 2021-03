Toma protesta Juan Carlos Loera a coordinadores de la 4T

El candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, señaló que, los integrantes del partido, pueden ir con la frente en alto, cuestionando a los ciudadanos las principales necesidades de cada municipio de la entidad, donde se reunió con los nuevos coordinadores de la 4T en el municipio de Hidalgo del Parral.

“Tenemos también la condición de que todos nosotros podemos ir con la frente en alto y mirar a la gente a los ojos y preguntarles con dignidad” mencionó el candidato Loera de la Rosa.

En días pasados se reunió con los coordinadores de la Cuarta Transformación del sur del estado, a quiénes les tomó protesta y destacó el valor de la honestidad como factor determinante del cambio verdadero.

Agregó que durante la visita que realizó en el mes de febrero, acudió casa por casa donde los militantes y simpatizantes le expresaron las principales inquietudes, así como las mejoras que necesita el municipio de Parral, para brindar una mejor calidad de vida a los habitantes.

Señaló que las indicaciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, a quiénes se deben de integrar a un proyecto igualitario, que no discrimine, que no privilegie, y que tenga en el centro a los ciudadanos.

Loera de la Rosa, reiteró que, cada día crecen más los comités de defensa de la cuarta transformación, donde cada día se integran y se toman en cuenta a jóvenes, trabajadores, maestros, pero sobre todo a la clase popular.

Por ello, pidió a quienes se integraron a los comités en Hidalgo del Parral, comprometerse de impulsar los valores de la Cuarta Transformación y combatir las injusticias, a esta protesta acudieron representantes de Valle de Allende, Balleza, Camargo, Coronado, El Tule, Guadalupe y Calvo, Parral, Huejotitán, Jiménez, Villa López, Matamoros, Morelos, Rosario, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevo, y Valle de Zaragoza.

