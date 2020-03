Transportistas cierran el centro hasta que los atienda el Gobernador Javier Corral

El grupo de transportistas que se encuentran manifestándose en Palacio de Gobierno, cerraron el primer cuadro de la ciudad, a fin de que el Gobernador Javier Corral Jurado los atienda y discuta con ellos la nueva Ley de Transporte que envió al Congreso del Estado.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Estamos esperando a que el Gobernador nos de la cara, sin embargo, nos mencionan que no va a venir a recibirnos, que probablemente nos puedan dar una audiencia para otro día” dio a conocer Francisco Lozoya, líder de los transportistas de la CTM, al cerrar la calle Aldama y Avenida Venustiano Carranza.

Expresó que es inconcebible que el Gobernador Javier Corral no quiera recibirlos ni unos momentos, “no creo que no pueda darnos 5 o 10 minutos para que nos diga de viva voz nos de una respuesta que es lo que nos atañe el día de hoy, el COVID-19 es un desvío, no creo que nos pueda dar 5 minutos para que nos diga si realmente le van a dar para atrás a la Ley o si van a continuar con eso” enfatizó Francisco Lozoya.

Por lo pronto, la calle Aldama, en el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua, se encuentra bloqueada por los concesionarios del transporte, en todas sus modalidades, en espera de una respuesta, pues todo pareciera indicarles que no serán tomadas en cuenta las inquietudes que manifestaron durante las Mesas Regionales del Transporte en los diferentes municipios del estado.