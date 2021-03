Viajan de Puebla para cometer fraude en compra de vehículo

Un grupo de sujetos provenientes del estado de Puebla, lograron crear un fraude en la compra de un vehículo de más de 600 mil pesos en valor comercial, lo cual cometieron a través de un mecanismo de compra con “cheques” sin fondos, credenciales falsas y número provisionales para hacer la compra.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 18 de marzo, cuando al dueño del vehículo de nombre Alan, lo contactaron varios sujetos con números originarios de Monterrey, para pactar la compra de una camioneta Cherokee Srt8 modelo 2014, donde pidieron una reunión para el día 19 de marzo para negociar dicho costo.

El supuesto comprador, presentó una credencial falsa con el nombre Axl Derian Rivera Espinosa, con supuesto domicilio en Avenida González Gallo 410 de la colonia Centro 47600, de la colonia Tepatitlan de Morelos estado de Jalisco.

Al pactar el costo de la unidad, el afectado, relata que se dirigieron a las instalaciones de una sucursal bancaria ubicada en la Plaza Saucito, donde depositaron la cantidad del vehículo en ventanilla, y finalmente signaron la compra entre ambas partes, no sin antes tener copia de sus identificaciones y contrato de compra venta.

“Ya en el banco, quedamos que me iban a pagar con un cheque, les dije que estaba bien, a mí me llegó la notificación a mi aplicación con la cantidad de los 600 mil pesos, después nos retiramos del lugar y un día después el banco me notificó que el dinero se había rebotado y por lo cual no estaba dicho dinero” comentó.

Al contactarse con ellos, los presuntos compradores, le dijeron que se trataba de un conflicto con el banco, debido a que no había recibido grandes cantidades de dinero, por lo que le iban a hacer dos trasferencias más, pero que eso nunca pasó y que después comenzaron a dejarle de contestar llamadas y luego le contestaban solo para insultarlo.

El afectado, comentó que tras ver que esto era un fraude acudió a la Fiscalía General del Estado, para interponer la denuncia identificada como 19-2021-0005001 y localizar el vehículo lo antes posible, ya que obtuvo información de que se encontraba en Delicias y un día antes de la denuncia, fue detenido en Camargo por elementos de seguridad, quienes lograron tomar foto a la credencial del conductor quien dijo ser originario de Puebla.

El presunto responsable fue identificado como Raúl Rivera Rodríguez quien cuenta con 24 años de edad y mismo quien cuenta con su domicilio en el estado de Puebla, según los documentos que entregó a los oficiales para acreditar que el vehículo había sido adquirido de forma legal en la ciudad de Chihuahua.

Hasta el momento, el joven Alán se encuentra solicitando en redes sociales como a la sociedad en general, para que compartan cualquier información sobre el paradero de los responsables como del vehículo, ya que por el momento cuenta con la identidad verdadera del defraudador y los números 614 5950470 y 81 3571 7440 con los que estuvieron contactándolo para hacer la compra.

