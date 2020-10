Viernes inicia tercera encuesta para definir presidencia de Morena

La tercera encuesta para definir la presidencia nacional de Morena se realizará del 16 al 22 de octubre, por lo que el ganador se dará a conocer el 24 del mismo mes, según dio a conocer el Instituto Nacional Electoral.

La metodología será la misma que en la segunda encuesta: cada empresa aplicará mil 500 cuestionarios, para sumar 4 mil 500.De acuerdo con el INE, el proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena corresponde a un ejercicio estadístico que mide el porcentaje de preferencia y no el número de votos por candidato.

El INE explicó en un comunicado que en una encuesta no se gana con un solo voto y que tampoco una encuesta no se puede comparar con una elección porque no existen votos como tal, sino preferencia.

Al respecto, Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, indicó como innecesaria la realización de una tercera encuesta para definir la presidencia, pues en los resultados de las primeras dos aplicaciones resultó ganador Porfirio Muñoz Ledo, quien explicó, es a quien el partido necesita.





