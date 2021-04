Incierto el desarrollo energético con la actual reforma: Ochoa

En su conferencia “Volver al futuro. Las energías limpias en México”, el doctor Enrique Ochoa Reza indicó que la explotación del litio para el diseño de baterías y toda una cantidad de aspectos inimaginables para las próximas décadas serán muy benéficos para el desarrollo nacional.

Sin embargo no cuenta con una certidumbre de inversión, cuando se ven reflejados artículos transitorios como los que se modificaron en la actual Reforma Eléctrica.

“Cómo podría usted invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una industria que no tiene certeza jurídica y en un país que está cambiando de un plumazo criterios en industrias establecidas por décadas y por permisos y contratos largamente establecidos”, cuestionó.

En este sentido, afirmó que el escenario es muy incierto, ya que bajo los ejemplos de los últimos dos meses en el Congreso de la Unión, entrar en una nueva área de desarrollo muy relevante y con gran potencial simplemente se pone en duda.

“Imagine que usted efectivamente desarrolla con litio una tecnología de almacenamiento de energía eléctrica que puede surtir de manera económica y atinada por amplias horas a la población. Pero no tiene la certeza de cómo la va a comercializar y bajo las reglas actuales del juego, si establece un paquete de generación de energía eléctrica y almacenamiento más económico se vendería primero”, puso como ejemplo.

Esto, no obstante, bajo la nueva Ley de la Industria Eléctrica ya no es cierto, “usted se forma dependiendo del parque de generación que alimentó la energía atrás de la fila. Y la verdad es que no hay uso en una termoeléctrica de combustóleo para su batería de litio, porque tienen exceso de combustóleo y lo que quieren es quemarlo, por qué cargar baterías para surtirlo y su litio no tiene espacio”, señaló.

“Lo mismo pasa con el hidrógeno verde, que es la siguiente revolución en materia de energía limpia. Pero si mañana usted establece una nueva tecnología para aprovechar las olas del mar para generar energía eléctrica eficiente, de bajo costo, constante, en el listado del ejecutivo usted va hasta atrás también. Y se acabó el incentivo para llevar a cabo los avances tecnológicos, las inversiones, la creación de empleo y el desarrollo para darle certeza a sus inversiones”, advirtió.

“Entonces el desarrollo de la industria del litio, del hidrógeno verde, la industria maremotriz, entró en una pausa breve. Es como ir en contra del teléfono celular, cuántos años tendrá este paréntesis, cuatro, diez, seis, no sé. Pero me queda claro que la humanidad va para allá, que el litio, la industria maremotriz, el hidrógeno verde y los paneles solares y eólicos van a ser relevantes por décadas por venir, pero aún no en la certeza jurídica para poderlo desarrollar”, indicó.

