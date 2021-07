Exhorta internacionalista a exigir se levante el bloqueo a Cuba

Francisco Bouteille, Internacionalista por la Universidad Iberoamericana, se pronunció a favor de que se exija el levantamiento del bloqueo económico unilateral a Cuba por parte de los Estados Unidos de América, que calificó como unilateral y criminal.

“Exijamos el levantamiento del bloqueo económico unilateral y criminal en Cuba”, exhortó.

Y argumentó que sin un fin al bloqueo económico, no existe una política exterior verdaderamente humanitaria y no habrá demostración influenciada por un poder extranjero que no sea vencida por el pueblo revolucionario de Cuba. En ese sentido, señaló que los medios de comunicación pueden mostrar varias versiones de los hechos, pero aseveró que el pueblo cubano conoce a la perfección quienes son los que utilizan el poder militar para limitar el progreso de la nación.

“México, fiel a su doctrina superior en política exterior (Doctrina Estrada), recuperada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, nos manifestamos a favor de los derechos fundamentales “sin el manejo intervencionista que se le está queriendo dar”. Hoy, más que nunca, es necesario el fortalecimiento de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac) para que sea el contrapeso eficaz contra las políticas intervencionistas de la OEA encabezada por Almargo”, afirmó.

Cuba: La era digital y la razón humanitaria

Al abordar el tema de las manifestaciones del pueblo cubano, realizadas el pasado domingo, Bouteille, explicó que lo que se refleja hoy en la isla de Cuba, el lenguaje hacia los hechos que ocurren en estos momentos juegan un papel primordial para el análisis ontológico y epistemológico. Y, como cualquier evento del contexto internacional, es útil el modelo jerárquico sistema, Estado, individuo, para poder aterrizar las conclusiones más certeras.

“Negar o entrecomillar las palabras “intervención estadounidense en Cuba” es como rechazar el hecho de que el ataque a Bahía de Cochinos fue una reacción contrarrevolucionaria financiada por la CIA por medio de exiliados cubanos entrenados y financiados en Estados Unidos”, manifestó.

Acotó que así como en aquellos años de mayor intensidad de la Guerra Fría, la intervención hoy se refleja en el bloqueo económico unilateral a la isla. La existencia de tal es un hecho no rebatible, a pesar de que represente la violación flagrante del Derecho internacional y los Derechos Humanos hacia toda una población.

Francisco Bouteille mencionó que desde 1992 hasta la fecha, se han adoptado 28 resoluciones de manera anual por parte de la Asamblea General de la ONU que exigen el fin al bloqueo y, al día de hoy, son desechadas por el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad acompañado por el único voto en contra de uno de los países miembros que es el Estado de Israel; al que denominó como el peón geopolítico más importante para el país norteamericano al cual se le suma el interés mayúsculo para que Joe Biden continúe la política de los llamados Acuerdos del Siglo de Donald Trump que garantizan la expansión de los asentamientos ilegales y la desaparición de la mínima esperanza por la creación y supervivencia del Estado Palestino.

“Si analizamos lo anterior a profundidad, no solo se comprueba el hecho de que sí existe una política intervencionista de Estados Unidos hacia Cuba, sino que, bajo un contexto de pandemia, el bloqueo económico, que incluye material para uso médico (a pesar del excelente sistema de salud cubano), entre otros factores primordiales para el desarrollo humano, puede, incluso, catalogarse como un acto genocida, basándonos en los Estatutos de Roma, documento de referencia para la Corte Penal Internacional, y que, claramente expone en su definición, la intención de aniquilar total o parcialmente a una población por “motivos de etnia, raza, religión o nacionalidad”, dijo.

Subrayó que la era digital presenta una visión bipolar de los acontecimientos, en la que los comunicadores pro estadounidenses hacen alusión a las protestas iniciales contra el Gobierno de Díaz-Canel, en una muestra de una inclinación al modelo internacional del realismo estructural de Biden, a pesar de ostentar un discurso liberal, mientras que, quienes se oponen a la política intervencionista en Cuba, resaltan la respuesta del pueblo revolucionario que tomó las calles como respuesta.

Sin embargo, bajo el contexto internacional, es el gobierno cubano quien goza de la simpatía. No solo por la votación a favor de la eliminación del bloqueo por parte de 184 de los Estados miembros de la ONU el pasado 23 de junio y que hoy vuelve a alzar el debate ante los sucesos actuales, sino también, por las voces que se suman por medio de los distintos grupos de solidaridad con Cuba a nivel mundial, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) y las políticas de colaboración entre Estados Sur-Sur, así como importantes liderazgos de la política global.

“Ante los señalamientos de la actualización de una nueva Operación Cóndor en el siglo XXI, la falta de legitimidad del converso (como lo llamó el expresidente de Uruguay, José Mujica) de Luis Almargo al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su lamentable papel en el golpe de Estado en Bolivia, los asesinatos de excombatientes por parte del gobierno de Duque en Colombia, el reciente magnicidio en Haití, entre otros, el clamor internacional se une al reclamo del retiro inmediato del bloqueo económico criminal contra Cuba”, finalizó.