México retrocede en combate a la corrupción por tercer año consecutivo

México experimentó una por tercer año consecutivo una caída en el combate a la corrupción debido a la pandemia de coronavirus, de acuerdo con una encuesta anual de países latinoamericanos, compilada por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks.

La clasificación cubre 15 países de América Latina -que representan casi el 95 por ciento del PIB de la región- y los evalúa y clasifica según la eficacia con la que pueden luchar contra la corrupción, con lo que aquellos con mayor puntuación se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.

Política PAN piden a Kamala Harris fortalecer el combate a la corrupción

El índice evalúa la eficacia con la que los países pueden combatir la corrupción en función de variables como transparencia gubernamental, recursos judiciales y calidad de la prensa. Ubicó a Venezuela como la menos preparada de las 15 naciones, con Uruguay como la mejor.

El informe encontró una disminución en la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción en casi todas las naciones del subcontinente.

El índice CCC detecta que 5 de los 15 países evaluados registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones; 7 se quedaron sin cambios y tres aumentaron de manera notable y encuentra que los dos países y economías más grandes de América Latina, Brasil y México, sufrieron algunas de las caídas más bruscas.

Brasil registró la caída más pronunciada en sus puntajes anuales, impactado por el desmantelamiento en febrero del grupo de trabajo contra la corrupción de Lava Jato, así como por el nombramiento del presidente Jair Bolsonaro de funcionarios percibidos como menos independientes para liderar la policía federal y la fiscalía.

En cuanto a México, su puntuación cayó un 7 por ciento en 2021 -del octavo al undécimo lugar- y, en este caso, pesaron variables como las que miden la independencia de la fiscalía general y de las agencias anticorrupción.

Política El falso mesías de México; The Economist asegura que el Presidente es un peligro para la democracia

México ha caído en su puntaje por tres años consecutivos, también debido a recortes presupuestarios significativos al sistema nacional anticorrupción como parte de las medidas de austeridad para hacer frente al impacto económico de la pandemia.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El informe de Americas Society/Council of the Americas y Control Risks indica que, a pesar de la retórica anticorrupción que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2018 y sus declaraciones sobre que “ya no hay corrupción”, “siguen sin resolverse destacados casos de corrupción, como el del exdirector general de PEMEX Emilio Lozoya, al tiempo que han surgido acusaciones de corrupción que implican a políticos, incluidos miembros del partido MORENA”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En cuanto a capacidad legal, México descendió 8 por ciento y el informe lo equipara al nivel de Venezuela en cuanto a la independencia del fiscal general, mientras que “el Sistema Nacional Anticorrupción no se ha puesto en marcha y ha sufrido importantes recortes presupuestales”, por lo que la variable que evalúa la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción disminuyó 13 por ciento.