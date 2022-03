AMLO celebra decisión de la Corte sobre caso Cuevas

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el falló de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ayer, donde se determinó dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de Laura Moran, cuñada del fiscal Alejandro Gertz Manero y a quien este funcionario acusó de haber dejado morir a su hermano, Federico Getz en 2015.

Te puede interesa: SCJN ordena liberar a Alejandra Cuevas por caso Gertz Manero

“Yo celebro que se haya tomando esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias”, dijo el presidente López Obrador este martes en su conferencia de prensa matutina.

Justicia Fiscalía de CDMX respetará resolución de la Corte en el caso Cuevas-Gertz

El mandatario aseguró que antes, poner en libertad a una persona no sucedida, pues la ley no se acataba. “Antes esto no sucedía, antes era estado de chueco, no Estado de Derecho”.

Al ser liberada ayer, Alejandra Cuevas mencionó que pediría una audiencia con el presidente, pues temía represalias del fiscal Gertz Manero. Ante esta solicitud, el presidente dijo: “ya di instrucciones al secretario de Gobernación para que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca, que se le brinde toda la protección y todo el apoyo, la van a buscar de mi parte”, dijo el mandatario.

Asimismo aseguró que “ahora hay independencia, autonomía, no se simula, el Ejecutivo es el poder de los poderes y esto es el cambio”.

La tarde de este lunes la SCJN determinó amparar a Laura Morán y Alejandra Cuevas contra la orden de aprehensión que pesaba en su contra por una acusación de homicidio por omisión presentada por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero tras la muerte de su hermano, Federico Gertz.

El caso cobró relevancia en las últimas semanas, luego de que salieran a la luz algunas grabaciones que supuestamente mostrarían un intento del fiscal general para utilizar sus influenciar e inclinar la decisión de un magistrado de la SCJN, quien estudiaba la posibilidad de amparar a la familia Cuevas, a su favor.