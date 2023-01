AMLO desconfía del SNA y el INAI: es simulación y gasto innecesario

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no confía en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni en organismos de transparencia como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues considera que dan pie a la corrupción.

“No funciona, es simulación y gasto innecesario y es tener control de áreas estratégicas en donde se puede robar con impunidad", apuntó.

Por otro lado, el presidente dijo que no promoverá la reactivación del SNA, ya que es oneroso y fomenta la opacidad.

Asimismo, sostuvo que el SNA “no ha servido y nos cuesta mil millones de pesos al año” y cuando aprobaron este Sistema los legisladores simularon.

“No se dieron cuenta de que en la Constitución no se consideraba delito grave la corrupción, imagínese, si no fue una vil simulación. ¿Por qué no primero reformaron la Constitución para declarar delito grave la corrupción? Eso lo hicimos nosotros. No, lo que crearon fue el aparato”, acusó.

A su vez, resaltó que existen órganos del gobierno federal, como la Fiscalía General, que es autónoma para combatir la corrupción y aseguró que le tiene desconfianza a esta dependencia y otros organismos de su tipo que persiguen delitos de corrupción.

El mandatario aprovechó para arremeter en contra del INAI porque no ha servido para evitar la corrupción.

“Sostenemos que el principal problema de México fue durante muchos años la corrupción. La Cuarta Transformación tiene como objetivo superior acabar y combatir la corrupción”, aseveró el presidente.

Sin embargo, en cuanto a delitos que quedan impunes en esta administración, datos del Inegi señalan que los mexicanos consideran que es inútil denunciar ilícitos: en 2022 el 93% de los delitos denunciados quedaron sin castigo.

Esto, debido a que apenas el 6.8% de denuncias son investigadas, mientras que respecto a las denuncias de corrupción, solo una de cada 500 obtiene sentencia.