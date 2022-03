AMLO llama a consulta para determinar sanciones por riña en la Corregidora

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se haga una consulta ciudadana para determinar las sanciones que se deben aplicar a los responsables por la violencia en el partido Querétaro-Atlas.

Te puede interesar: Fiscalía de Querétaro busca aprehender a 26 por riña en el Corregidora

“Ojalá y eso se atienda bien y se consulte a los ciudadanos, a los aficionados, a los comentaristas del deporte, del futbol, y que después de esa consulta que se escuche a los protagonistas, a los que tienen que ver con el futbol, a todos; desde luego a los que asisten a los estadios que van con sus familias y que a partir de ahí, resuelva, que no sea una situación cupular pues, de arriba, que proteja siempre intereses”.

Virales Aficionado del Atlas logra contactar a su "héroe" en Facebook

Al ser cuestionado por una reportera que señaló que eran ridículas las sanciones a los dueños del equipo Gallos Blancos y a los responsables de la seguridad, el presidente, además de plantear la consulta, dijo que se debe actuar con más responsabilidad de todos en los eventos masivos.

“Yo siento que deberían actuar con mayor responsabilidad todos, hay dueños de equipos que sí están preocupados por lo que pasó en Querétaro, que ya ha sucedido en otras partes”, dijo el presidente.

Ayer, la Federación Mexicana de Futbol determinó seis sanciones por los actos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora de Querétaro que dejaron 26 heridos durante el partido del sábado pasado, entre los equipos Atlas y Querétaro, las cuales van desde la pérdida del juego para Querétaro con marcado de 0-3, que el equipo Querétaro juegue durante un año todos los partidos como local a puerta cerrada hasta una multa de un millón 500 mil pesos, entre otras.

Por esto, el presidente López Obrador también propuso que la policía procure mejor seguridad en eventos masivos.

“Se tiene que cuidar siempre con la policía, no echar en saco roto lo que significa la vigilancia, no solo en partido de futbol, en todos los eventos masivos, yo recuerdo cuando fui jefe de Gobierno, teníamos una atención especial porque se concentraban 200 mil, 300 mil personas en distintos eventos y había que cuidar”, señaló.

El mandatario aprovechó el tema de la violencia en el futbol para hablar de la seguridad que instaló en Palacio Nacional ante la mega marcha por el Día Internacional de la Mujer y dijo que las autoridades tienen que garantizar la seguridad, mientras criticó a los periodistas que le reprocharon que pusiera vallas frente a Palacio Nacional y destacó la utilidad de haber protegido el inmueble con placas metálicas.

“Fíjense la diferencia de la valla, lo que sirvió la valla, si me pongo a ver lo que decía Azucena (Uresti) o (Joaquín) López-Dóriga o (Carlos) Loret, si con ellos nunca queda uno bien. ¡Si la ensarto pierdo!, ¡y si no la ensarté, perdiste! No, uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a lo que corresponde”, argumentó el presidente.

Finalmente, justificó la instalación de protección en Palacio Nacional por las marchas feministas de este martes, al asegurar que existen provocadores y añadió que si se deja descubierto Palacio Nacional: “se meten, queman las puertas, se queman y los fifís felices, felices, que recorran el mundo esas imágenes, el Palacio y la Catedral en llamas, porque son muy irresponsables y muy hipócritas y muy corruptos, porque a final de cuentas quieren regresar por sus fueros y sus privilegios y por eso esa estrategia golpista, mediática-golpista de debilitamiento al gobierno. Afortunadamente el pueblo de México es mucha pieza”, concluyó el presidente.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music