AMLO pide a diputados no repartirse nombramientos de consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara de Diputados que no existan cuotas entre los partidos políticos para elegir a los cuatro consejeros que llegarán al Instituto Nacional Electoral (INE) en abril próximo.

Desde Palacio Nacional, al recordar que se está llevando a cabo el proceso de selección de candidatos a consejeros del INE que quedarán vacantes con la salida de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, pidió que si no hay un acuerdos entre las fuerzas políticas, que éstos sean electos por sorteo.

“Si no hay acuerdo, porque se necesitan las dos terceras partes (de los votos en la Cámara de Diputados), se utiliza el método de la insaculación, es decir, un sorteo y así se decide, creo que se tienen que elegir dos mujeres y dos hombres, de los cuatro, entonces mi opinión es de que no negocien como era antes, uno para ti, otro para ti, dos para mí. No, que se vayan a la insaculación, es una propuesta muy respetuosa, que no haya cuotas”, pidió.

Ayer, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y presidente del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que su partido votará en contra de las propuestas de consejeros del INE ante la supuesta imposición de Morena para tener el control del organismo.

“Votaremos en contra de las propuestas presentadas para la presidencia y consejerías del INE, porque no podemos permitir que Morena tenga las manos metidas en este importante proceso”, escribió en un mensaje en redes sociales.

En caso de que las propuestas no cuenten con el apoyo del PRI y del PAN, Morena no alcanza los votos para aprobar los nombramientos de consejeros electorales, entre los cuales se encuentran Bertha María Alcalde Luján y Netzaí Sandoval Ballesteros, por lo que se prevé que el proceso sea por insaculación como señaló el presidente.

Aunque la elección de los consejeros no pasa por la aprobación del mandatario federal, el 15 de marzo pasado vetó los nombramientos de los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al considerar que fueron producto de un acuerdo de cuotas similar que se dio entre Morena y el PAN.