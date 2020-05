Gobernadores y expertos piden no desaparecer el Fonden

El Fonden no se puede reemplazar con una política de apoyos directos. Nos llevaría a una vulnerabilidad. Sus lineamientos son producto de muchos años de aprendizaje institucional. Es una responsabilidad del Estado mantener este instrumento, afirmó la doctora Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM a nombre propio y de varios investigadores.

Así, en la ruta del diálogo para analizar todos los fideicomisos y evaluar su pertinencia, gobernadores de Guerrero y Quintana Roo, investigadores de la UNAM, especialistas, funcionarios y legisladores de todas las corrientes políticas, se pronunciaron en contra de la desaparición de este Fondo. Se inclinaron por mejorarlo, modificarlo, pero no desaparecerlo. No borrarlo de un plumazo.

Política Megarecorte golpeará a 58 programas gubernamentales

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conago, dijo en una reunión virtual de Parlamento Abierto para analizar la propuesta de reforma al Fondo Nacional de Desastres Naturales, en la Cámara de Diputados:

“Hay que mantener el Fonden. Estamos de acuerdo en reformarlo, hacerlo más operativo, transparente y sólido, pero no desaparecerlo”, dijo. E hizo una precisión: “Hay que tener presente que no solo son recursos federales, los que conforman el Fondo, los estados también participan. Los Estados tenemos un seguro que nos permite tener el dinero que nos corresponde aportar al Fondo”.

Y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hizo énfasis en que México está expuesto al impacto de fenómenos naturales. De acuerdo a la ONU, el país se ubica a la mitad del ranking mundial en el nivel de riesgo ante desastres naturales y está considerado como uno de los 10 países con más pérdidas en términos absolutos derivados de desastres naturales.

Comentó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales (CENAPRED), identifica que en las últimas décadas el costo promedio anual fue de 100 vidas humanas y más de 700 millones de dólares.

Inicialmente, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, diputado Mario Delgado Carrillo (Morena) uno de los tres firmantes de la iniciativa para revisar los fideicomisos creados por alguna ley, para darle consistencia a la Ley de Austeridad, dijo:

“Hoy fue muy claro el Presidente de la República: no se propone la desaparición de los apoyos. En este caso no se propone la desaparición de un Fondo de Desastres Naturales, porque está claro que nuestro país no puede vivir sin un Fondo de desastres por la gran cantidad de fenómenos meteorológicos que enfrentamos”.

Política PAN presentará dos denuncias contra López-Gatell por violencia de género

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas Baca (PAN), dijo que la iniciativa de Morena no propone reformar, mucho menos innovar o mejorar el marco de atención a los desastres naturales “Sino que propone eliminar de tajo el Fondo Nacional de Desastres”.

Refirió que el saldo del Fonden al 30 de marzo de este año era de 7 mil 129.6 millones de pesos.

La legisladora por Chihuahua dijo: “Considero esta iniciativa como un ataque directo de los diputados proponentes a los ciudadanos, principalmente a los más pobres del país, que son los que sufren más en un fenómeno natural catastrófico”.

El coordinador del Parlamento Abierto, diputado Erasmo González Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, habló de la coincidencia en la importancia de la transparencia en el ejercicio de los recursos y en la imperiosa necesidad de aplicarlos de manera más eficiente, especialmente en este contexto de emergencia sanitaria.

Te recomendamos ⬇️