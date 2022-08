Diputados panistas se defienden; harán uso de sus derechos para evitar expulsión

Al considerar como incongruente que se les pretenda expulsar del PAN por votar una iniciativa que defiende los derechos de las personas, los diputados Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Hugo González Saavedra aseguraron que aplicarán las medidas legales en su defensa cuando sean notificados del proceso interno que el partido iniciará en su contra.

En conferencia de prensa, realizada en la sala de prensa del Congreso local y en la que anunció que también acudiría el diputado Othón Hernández Candanedo, pero no acudió y se justificó con sus compañeros afirmando que tuvo un retardo, los legisladores se defendieron ante las acusaciones que han recibido de parte del Comité Directivo del PAN.

En la sesión virtual del pasado martes los tres legisladores votaron a favor de la iniciativa para adicionar una facción al artículo 11 de la Constitución local en la que se reconoce como veracruzanas a las personas no nacidas en el estado, misma que fue presentada por el grupo legislativo de Morena y denominada “Ley Nahle” al considerarse que abre la puerta para que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, originaria de Zacatecas, pueda contender por la gubernatura en el proceso electoral de 2024.

¿Por qué motivo quieren expulsar a los diputados?

Tras ello, la dirigencia estatal del PAN señaló que abrirá un proceso de expulsión en contra de los diputados Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Othón Hernández Candanedo, quienes son militantes del partido. Además, se llevará a cabo un proceso en contra del legislador Hugo González Saavedra, a fin de que deje de pertenecer a la bancada del albiazul, ya que no es militante del instituto político.

Ante dichos señalamientos, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui se defendió argumentando que es incongruente que se quiera coartar hacer las cosas bien, “a mí me queda claro que hacer las cosas bien no es fácil, pero es lo correcto, si hemos buscado congruencia, si hemos pelado tantas causas para homologar la leyes que nos rigen, para poder tener marcos normativos con más acceso hacia nosotros, para que no tengamos un rezago, si esta modificación se hizo en 1987, si ya 17 estados la aprobaron”.

Indicó que el Partido Acción Nacional ha celebrado las victorias que han logrado militantes del partido que actualmente son gobernadores en estados donde no nacieron.

“Hemos celebrado las victorias que han tenido gobernadores, como uno de los casos que acabo de mencionar por tantos que existen, mencioné ese caso porque es un originario de Orizaba que está gobernando muy bien en Querétaro, ¿por qué nosotros queremos medir con una vara diferente una situación en otro lugar?, lo más importante es apegarnos a la legalidad, ¿acaso le ponen nombre y apellido por un simple temor o no se están dando cuenta?, esto no le abre la puerta a nadie, al final ya estaba en la constitución, solo es homologar”, expresó.

Consideró que el tema no debería estar en debate, sino sumar a los cuadros del panismo, ya que el partido tiene en “charola de plata” la victoria en el 2024, dados los errores que se han cometido en la administración estatal.

“Quienes estamos dando este pronunciamiento hemos ganado campañas en tierra, con los votos, por qué están buscando destruir a quienes ganamos en tierra, quién le está poniendo nombre a la ley son ellos, no somos nosotros, Acción Nacional tiene una gran ventaja por el mal gobierno que hemos tenido de parte de Morena, el día de hoy el PAN y la oposición tiene en charola de plata ganar la gubernatura en 2024, por eso es momento de que trabajemos, sumemos, dialoguemos y busquemos consensos”, comentó.

Aseveró que no fue notificada sobre la decisión del Comité Directivo de votar en contra de la iniciativa, pero, aunque así hubiera sido, su decisión de estar a favor no habría cambiado.

“No fui notificada de esa información, pero, aunque quisieran dar una orden, yo no iré en contra de la legalidad de las personas, debemos cumplir con los compromisos que hicimos con la ciudadanía e incluso con el partido de actuar en congruencia con los principios establecidos, no podemos especular de los marcos legales, sino darles seguimiento. El partido en su doctrina dice que por encima de todo está la dignidad y los derechos humanos de las personas”, dijo.

¿Qué dijo el diputado Hugo González Saavedra?

Por su parte, el diputado Hugo González Saavedra señaló que la dirigencia estatal actúa de manera incongruente a los principios del partido, ya que la iniciativa abre la puerta para todas las personas que busquen contender por un cargo de elección popular, no sólo para una.

“Yo no vengo aquí a obedecer órdenes, más que de las personas del Distrito en donde me eligieron y tengo que hacer lo que la gente me diga. Yo no veo la congruencia en que cuando a un grupo no le beneficia nuestro voto, entonces somos los malos, sin lugar a dudas yo sí le pregunto a algunas personas sobre el sentido de mi voto, pero también tengo mi criterio”, comentó.

Pese a que se les cuestionó sobre la posibilidad de armar una mini bancada, en caso de que los tres fueran expulsados del grupo legislativo del PAN, rechazaron responder y manifestaron que se mantendrán en el partido hasta que se defina lo contrario.

