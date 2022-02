Periodistas pudieron haber sido asesinados con armas traficadas de EU: Ebrard a Blinken

El canciller Marcelo Ebrard, envió este miércoles una carta a Estados Unidos en la que dijo que los asesinatos de periodistas podrían haber sido realizados con armas procedentes de Estados Unidos y que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es "un impulsor de libertades".

"Como usted sabe, México y Estados Unidos cuentan con el mecanismo de diálogo y cooperación en materia de seguridad, conocido como Entendimiento Bicentenario, en el que avanzamos en diversos temas de interés como el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas", expresó Ebrard en la misiva.

Les comparto comunicación que estoy enviando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, en estos momentos : pic.twitter.com/kouufDhj2b — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 24, 2022

El secretario de Relaciones Exteriores también aseguró, ante la preocupación mostrada por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y la Casa Blanca ante las cifras de periodistas asesinados en México, que la "máxima" del Gobierno actual de México es que haya justicia y "en ningún caso impunidad".

"La injusticia y la impunidad están detrás de la explosión de la violencia en los últimos tres gobiernos. Con una nueva estrategia, que ataca las causas estructurales de la violencia y que incluye un nuevo diálogo en la materia con su país, estamos viendo por primera vez una tendencia en la comisión de delitos, incluyendo los homicidios", continuó Ebrard.

El político aseveró que hay avances en los casos más recientes de periodistas asesinados por su labor y recordó que ya hay seis personas detenidas y vinculadas a proceso, presuntamente relacionadas con tres de los cinco homicidios de informadores en 2022.

"El presidente y quienes formamos parte de su Gobierno tenemos un compromiso de rendición de cuentas exclusivamente con los ciudadanos mexicanos y las instituciones de México", sentenció el canciller en la carta.

El envío de esta misiva llega después de que Blinken expresara el martes a través de Twitter su preocupación por el alto número de periodistas asesinados este año en México.

"Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad", añadió Blinken entonces.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022

Además, este miércoles López Obrador aseguró que creía que Blinken "está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe".

Ante lo que la Casa Blanca aseguró que su preocupación por la violencia que enfrentan los periodistas en México se basa en "hechos".

"Hemos visto las amenazas que se han hecho contra periodistas en México, es un hecho", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada al respecto por Efe en su rueda de prensa diaria.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. | Foto: Reuters

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y suma ya cinco reporteros asesinados en lo que va de 2022, una cifra elevada que ha conmocionado a la nación.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México (138 hombres y 12 mujeres), en posible relación con su labor.

Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).