Pide INE actuar contra el Plan B electoral

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), invitó a la ciudadanía a presentar todos los recursos legales a su alcance para detener el Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual dice “dinamita la democracia”.

"Este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia, presentar todos los recursos dentro de los cauces legales”, dijo Córdova Vianello ayer durante la presentación del libro La Democracia no se toca que escribió junto con el consejero electoral Ciro Murayama.

El presidente del INE, que la semana el Plan B pasada señaló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ordenó a los legisladores “destazar” al organismo electoral, acotó que no sabe si eso es cierto, pero lo ve como un propósito de la reforma electoral.

"No sé si sea cierto o no lo de destazar al INE pero leyendo la reforma, me queda claro que ese es el propósito".

Aclaró que si existe una fuerza política que se ha beneficiado del sistema electoral vigente, esa es “el partido que nos gobierna" —Morena— por lo que ve como una paradoja que dinamite desde el poder las condiciones que lo llevaron a él.

Insistió en que todos los ciudadanos deben emprender acciones legales, pues “a lo mejor alguien le está apostando a que haya caos, desorden, y que eventualmente vuelva a instalarse la violencia en la contienda por el poder”.

Añadió que la reforma electoral abre la puerta para que las elecciones sean un problema como a finales de los 80.

"Si se afecta al INE se afectan las condiciones de autenticidad que deben tener las elecciones en donde votamos”, señaló.