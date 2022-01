Quirino Ordaz obtiene beneplácito para ser embajador de México en España

El exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, obtuvo el beneplácito para ser embajador de México en España, informó el canciller Marcelo Ebrard en redes sociales.

El secretario de Relaciones Exteriores detalló que este beneplácito lo turnará a la Secretaría de Gobernación para comenzar el procedimiento de ley y girar el nombramiento al exmandatario.

“Les comparto, por instrucciones del Presidente López Obrador, el beneplácito otorgado a Quirino Ordaz como Embajador de nuestro país ante el Reino de España. Procedo a turnarlo a la Secretaría de Gobernación para los efectos de ley”.

Desde el 23 de enero, el Gobierno de España otorgó de manera oficial el beneplácito como embajador de México en ese país a Quirino Ordaz.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albores, anunció ese día el nombramiento a través de un escrito.

"No hay ningún gesto hostil. En absoluto. Si no lo diría aquí, yo soy una persona que habla muy claro. México es un gran país. Es un país hermano. Un país fundamental para la comunidad iberoamericana de naciones. El plácet, preguntaré ahora mismo al volver al ministerio para ver en qué situación está, pero sigue un trámite administrativo normal y sin que se hubiera encontrado ninguna dificultad, si no, lo diría aquí sin ningún problema”.

La semana pasada en conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la relación entre ambos países están bien, a pesar de la negativa por parte de España para ofrecer disculpas a México por los abusos cometidos durante la Conquista.

"Va bien, es un proceso, tarda pero no ha habido ninguna notificación del Gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte”.





Con información de El Sol de Mazatlán