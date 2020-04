Recorte al aguinaldo no puede estar por encima de la ley: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no pueden estar encima por la ley las nuevas medidas económicas de austeridad que hizo oficial el Ejecutivo, y que incluyen reducción al salario y la eliminación del aguinaldo a altos funcionarios.

“Tendrá que ser voluntarias. Un decreto, y lo digo con todo respeto del Ejecutivo, jerárquicamente, constitucionalmente, la ley debe estar por encima de él, si es una ley general como es la Ley Federal del Trabajo que establece el aguinaldo y en salario como un derecho irrenunciable. Entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos, en el momento de solidaridad, así lo entiendo yo, pero no se puede aplicar el decreto por encima de la ley”, precisó el senador morenista.

Tras arribar a Palacio Nacional para entablar una conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal recordó que el salario es un derecho, es una prestación que la Constitución y la ley lo establece como irrenunciable, “entonces para que proceda y se destine a otra causa distinta el trabajador o el funcionario tendrá que endosar su cheque a la causa noble que se propone, pero la ley está por encima de cualquier decreto”.

Finanzas Fobia a la deuda: La apuesta de AMLO frente el coronavirus

En entrevista con medios de comunicación, el morenista recordó que ayer se envió una iniciativa de ley que modifica la Ley del Presupuesto y Disciplina Financiera.

“Se envió a la Cámara de Diputados, como cámara de origen, y se modifica para el efecto de reasignar cantidades de recursos destinadas a Secretarías y a la Administración Pública Federal para destinarlas en esta reasignación a la emergencia sanitaria”, explicó.

En ese sentido, dijo que tiene que modificarse, “es un acto legislativo y seguramente resultará una convocatoria a sesiones ordinarias de la Cámara en los próximos días. Si es ley, a ambas Cámaras, si es sólo el presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”, expuso.

Por lo que dijo que en el Senado están dispuestos para poder atender la emergencia sanitaria.

Detalló también que su visita a Palacio fue sobre lo que a cada uno les corresponde hacer, “es a lo que he venido con el Presidente. Es un momento en donde no puede haber regateo, no puede haber división, no puede haber mezquindad.

“Es un momento en el que hay que decirle, ¿en qué ayudamos? ¿Qué nos corresponde hacer para poder estar todos juntos? y enfrentar este COVID-19”, dijo.