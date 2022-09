Acusación contra 20 militares por caso Ayotzinapa buscaba rebelión en el Ejército: AMLO

Las 20 órdenes de aprehensión giradas contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el caso Ayotzinapa fueron para crear rebelión al interior del Ejército y frenar la investigación, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Buscaron reventar la investigación hablando de más personas –afirmó López Obrador–; en el caso de los militares, por ejemplo, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5".

El mandatario detalló que las órdenes, giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), se dictaron pensando en que con eso se frenaría la investigación.

Justicia AMLO rechaza que Fuerzas Armadas presionen al gobierno en caso Ayotzinapa

"Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados. ¿Por qué meten los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie", acusó el presidente.

En en sentido López Obrador señaló que se actuó con base en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa.

Lo anterior, sostuvo, ocasionó la salida del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien reclamó por no haber sido consultado a la hora de proceder penalmente contra los presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas.

Por otro lado, el presidente rechazó que las Fuerzas Armadas estén presionado a su gobierno para proteger a militares y ocultar la verdad del caso.

"En las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito porque eso en vez de fortalecer a esa institución, la debilita, por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas”, dijo el presidente.