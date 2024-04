AMLO celebra que el INE no canceló sus mañaneras: "están muy desesperados"

“Hay una muy buena noticia, no prohibieron las mañaneras ayer en el INE”, celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes al inicio de su conferencia matutina, luego que la oposición pidiera al Instituto que se anularan sus transmisiones, por considerar que el presidente no respeta el principio de equidad durante la proceso electoral.

Sin embargo, López Obrador dijo la mañana de este viernes en Palacio Nacional que prohibir sus conferencias matutinas iba a ser “una violación flagrante a la Constitución”.

Además, afirmó que la oposición no tiene ningún fundamento para lograr que lo puedan silenciar.

Elecciones 2024 AMLO se salva, INE niega suspender mañaneras durante las elecciones

“Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información”, dijo el mandatario.

“Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos cuando la democracia es de debate, es diálogo. En las dictaduras no se puede hablar. En la democracia se tiene que garantizar la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir, el derecho a réplica, es la libertad en una palabra. No se puede cancelar la libertad”, remarcó el presidente.

López Obrador, aún cuando ha sido sancionado por violar las normas electorales al hablar del proceso electoral, se justificó y dijo que “lo importante es que reconocen que no pueden prohibir las mañaneras”.

Sostuvo que la petición de la oposición para cancelar sus mañaneras “se trataba de una aberración es que están muy desesperados. No sé qué les estará pasando. Pero son actos, desesperados, irracionales”.

También acusó al empresario Claudio X. González, de estar detrás de esta acción y sostuvo también que hay un “consejo supremo” de empresarios dirigidos por él, junto con periodistas e intelectuales que están en su contra.

"No les va bien porque yo siempre lo he dicho: la política es un oficio y no cualquiera puede”, concluyó el presidente.

Por unanimidad de votos, el INE rechazó este jueves la solicitud de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, que formalizó el bloque opositor ante el Consejo General, para suspender la difusión de las conferencias mañaneras durante el proceso electoral en curso.

Sin embargo, la candidata informó que la oposición va a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revertir la decisión del INE de no cancelar las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.