AMLO condiciona reunión con padres de los 43 de Ayotzinapa: sin abogados ni asesores

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, condicionó la reunión que exigen los padres de los 43 normalistas y familiares de Yanqui Gómez, estudiante asesinado por un policía estatal de Guerrero, a que sea sin sus representantes legales ni organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Sí vamos a dialogar, estamos esperando a que nos den sus puntos de vista sobre el planteamiento que les hice del que quiero hablar con ellos, sin abogados y sin sus asesores de las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos. Quiero hablar con ellos, ellos son gentes mayores, muy conscientes y quiero darles información que no les han proporcionado sus abogados y asesores”, dijo el mandatario federal durante su conferencia matutina desde Oaxaca.

El Sol de México publicó hace una semana una entrevista con Clemente Rodríguez, padre del normalista Cristian Rodríguez, quien dijo que la fecha tentativa para reunirse con el presidente era el 20 de marzo. En el encuentro, los familiares de los desaparecidos querían hablar del asesinato de Yanqui Gómez, ocurrido el 7 de marzo en Chilpancingo. Sociedad ¿Normalista de Ayotzinapa fue asesinado o murió en balacera? Lo que sabe del caso

La fecha llegó y la reunión no se concretó.

El mandatario federal calificó de hostiles a los abogados y asesores de los padres de los normalistas por considerar que hay intereses politiqueros que están utilizando el caso para sacar ventajas.

“Garantizarles que estamos buscando a los jóvenes, intensamente, como nunca y tenemos avances en la búsqueda, por eso también sentimos que hay mucha hostilidad de los abogados y de las organizaciones de derecho humanos vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Estado Unidos, y hay intereses politiqueros que están utilizando este caso para sacar ventajas, no van a sacar absolutamente nada, pero hay gente que no quiere que se haga justicia”, añadió López Obrador.

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa han denunciado que el Gobierno de López Obrador los abandonó y que ya no hay avances en la investigación. El abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, amagó que de no existir avances o informes nuevos que den con el paradero de las víctimas, las movilizaciones y manifestaciones subirán de nivel, porque “nada más se toparon con el ejército en el caso” y ya no hicieron nada.