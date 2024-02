No hay riesgo de crisis económica, ni fuerza política que desestabilice a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de este martes que previo a que inicie el proceso electoral para elegir a quien lo sucederá en el cargo en México no existe riesgo de crisis porque la inflación ha empezado a ceder y en lo político “no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país”.

Al hacer un balance desde Palacio Nacional agregó que en lo internacional “tampoco” hay riesgos, solo la oposición del gobernador de Texas, Greg Abbott, ahí en la frontera con Estados Unidos. “Eso es todo, no hay nada”.

Afirmó que sólo hay reportajes de medios internacionales como los de The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times, “no pasa nada. Nada, nada, nada”.

El presidente dijo que las publicaciones que le han dedicado esos medios, en el último mes –dos de ellos señalando investigaciones de las agencias de seguridad de Estados Unidos de que su gobierno y su familia tienen nexos con el narcotráfico en México— no tienen sustento y solo están alimentadas por millones de bots que han creado un hashtag.

A tres días de iniciar el proceso electoral afirmó: “No veo desestabilización en lo político. Nada. Sólo insultos y sí va a seguir, la tormenta de insultos”.

Antes comentó que en lo económico no hay un riesgo de crisis, ninguno. Una cosa que nos preocupaba es que se nos descontrola la inflación, porque le pega a los más pobres”.

Agregó que afortunadamente la inflación está bajando y” quedó demostrado que era un gran mentira de que si aumentaba el salario aumentaba la inflación y por eso estos falsarios no lo aumentaba”.

Luego en lo político enfatizó que “(no) pasa nada. No hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país. Además, porque hay suficiente unidad en el pueblo. No existe la polarización, porque la polarización es cuando la mitad está a favor y la mitad en contra, pero no está así, afortunadamente la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y siga la paz”.

A pesar de que reconoció que asesinaron a dos candidatos a alcaldías en el país, uno de Morena y otro del PAN.

El presidente agregó que en la parte económica hay “casi empleo pleno, a una tasa de 2.6 por ciento”, lo mismo que inversiones internacionales y la inversión del gobierno para fortalecer el desarrollo, como la compra de las plantas de Iberdrola. Así denominó a su gobierno como una administración de “éxito”.

Al inicio de su conferencia Mañanera, desde el Salón Tesorería, el mandatario advirtió que las campañas de bots en redes sociales que impulsaron tendencias como #NarcoPresidente que alcanzó más de 170 millones de vistas en los primeros días “puede tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. Es gravísimo, es tóxico”.