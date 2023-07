Autoridades justifican alza en inseguridad

Autoridades de Guerrero y Zacatecas, justificaron el aumento de la percepción de inseguridad en sus ciudades que registró la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez, señaló que los remanentes de grupos delictivos eran los que generaban la violencia en Acapulco, donde el alza en la percepción de inseguridad fue de 8.4 puntos porcentuales, al pasar de 67.8 a 76.2 por ciento de la población encuestada que manifestó sentirse en riesgo entre el primer y segundo trimestre de este año.

El funcionario explicó que a pesar de que los líderes de los grupos delictivos han sido detenidos y se encuentran recluidos en centros carcelarios estatales y federales, siguen provocando asesinatos en las colonias populares del puerto.

Comentó que el pleito entre grupos delictivos que predominan en Acapulco es por el narcomenudeo y la extorsión.

“En la Zapata hay un pleito de los grupos delictivos que predominan aquí en Acapulco y ese pleito genera conflicto de violencia y es el tema del narcomenudeo (...), pero como seguridad pública nos mantenemos atentos”, justifica.

El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, descalificó la ENSU

Por su parte, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, descalificó la ENSU que colocó de nueva cuenta al municipio en primer lugar de percepción de inseguridad al registrar que 92.8 por ciento de la población mayor de 18 años “consideró inseguro vivir en su ciudad”.

Aunque Fresnillo tuvo una reducción de 2.6 por ciento en la percepción de inseguridad en el último trimestre, y de casi cinco puntos en el último año, sigue en el primer lugar nacional de la medición.

“Hasta parecen del PRI. Ese Inegi, no quisiera desconocerlo, lo respeto, pero no coincido, está fuera de la realidad”, dijo el miércoles el edil zacatecano.

Saúl Monreal explicó que de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los homicidios han disminuido 43 por ciento de 2021 a 2022, y 60 por ciento de 2022 a 2023.

“Les he dicho que me muestren el método, le he dicho a la directora y le mandé un oficio. La realidad en la percepción es otra en Fresnillo, pareciera que encuestan a los mismos porque es lo mismo, es un engaño esa encuesta, me da coraje”, comentó el alcalde de Fresnillo.

Saúl Monreal aseguró que no conoce a una persona que hayan encuestado

“A muchos les he preguntado y nadie me ha dicho que la encuestó el Inegi en temas de seguridad”, lamentó.

El alcalde pidió a los medios de comunicación publicar que ha bajado la incidencia delictiva, “porque vendrán visitantes al Congreso Nacional de Danza Mexicana, a la exhibición de autos antiguos, los del coloquio de historia. ¿Qué van a pensar porque al Inegi se le ocurrió poner a Fresnillo en primer lugar?”.

Saúl Monreal dijo que el perjudicado no era él, sino los ciudadanos, los hoteles, los restaurantes, los visitantes, los comerciantes, y hasta el Santo Niño de Atocha, que por eso le daba coraje.

Con información de Servando Burciaga /El Sol de Zacatecas