Episcopado Mexicano se pronuncia en contra del aborto

A unas horas de que se discuta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto por el que podría despenalizarse el aborto en Veracruz, obispos del país de la Conferencia del Episcopado Mexicano se pronunciaron en contra del tema.

Nos comprometemos a favor de la vida y la dignidad humana

En un comunicado emitido a través de las redes sociales de la CEM, se invitó a los dirigentes de gobierno, líderes sociales, medios de comunicación y responsables de la educación pública y privada, a mantener una participación más constructiva y propositiva para que tomen un papel importante para sustituir a la “cultura de la muerte”, con el anuncio atractivo de la cultura de la vida y la dignidad humana.

El comunicado firmado por el Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM, monseñor Alfonso G. Miranda GuardiolaObispo Auxiliar de Monterrey y Secretario General de la CEM y del Monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, responsable de la Dimensión Episcopal de Vida, los obispos enfatizaron que, la vida que cada ser humano posee desde la concepción y hasta la muerte natural, es un don que hay que custodiar como algo verdaderamente sagrado.

Afirmamos, acorde con la evidencia científica, que la vida humana comienza desde el momento de la concepción

Reconocieron también que la persona humana no es instrumento o decisión de otro ser humano, "es un fin en sí mismo y no un medio, es un sujeto y no un objeto, por tanto, posee una dignidad propia de la que brotan unos derechos inalienables, en especial el derecho a vivir", subrayaron.

De ser aprobado por la Supremo Corte de Justicia de la Nación, el proyecto obligará al Congreso de Veracruz a modificar el Código Penal local a despenalizar la interrupción del embarazo ocurrida bajo cualquier circunstancia.









