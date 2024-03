Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigirán a AMLO esclarecer caso de Yanqui Gómez

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigirán al presidente Andrés Manuel López Obrador el esclarecimiento de los hechos respecto a la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta, quien perdió la vida en un altercado con la Policía Estatal de Chilpancingo, Guerrero, el pasado 7 de marzo.

Así lo aseguró Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, a El Sol de México. Dicha reunión entre el presidente y los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se llevará a cabo el próximo 20 de marzo, adelantó a este periódico.

Clemente Rodríguez también expuso su solidaridad con todos los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa: “Yo precisamente les dije, si a ustedes los tocan, nos tocan a nosotros como padres. Si a ustedes les golpean, también nos golpean a nosotros”, contó acerca de la conversación que tuvo con los estudiantes días atrás.

-¿Se incluirá el presunto homicidio reciente del joven normalista en sus exigencias al presidente López Obrador?

-Se le va a exigir al Gobierno mexicano que esclarezca los hechos, porque faltan más detenidos. Ya cayeron tres, pero faltan más, y que se investigue el Ejército porque también estuvo presente.

El presunto homicidio de Yanqui Gómez por parte de la policía estatal de Guerrero provocó indignación en los padres de los 43 normalistas, aseguró el señor Clemente Rodríguez, quien reclamó al Estado por recaer en violaciones a derechos humanos de jóvenes estudiantes.

-¿Qué postura tienen respecto a la posible fuga de uno de los policías detenidos por su presunta participación en la muerte del joven?

-No pudo ser posible que se hubiera dado a la fuga si está en una corporación policial. Ahí metieron mano los altos mandos para darle libertad. Que la Fiscalía lo localice y que pague con todo el peso de la ley.

Un estudiante de la Normal de Ayotzinapa murió por un disparo durante un enfrentamiento con policías de Guerrero. Foto: Dassaev Téllez / Cuartoscuro.com

Rodríguez recordó los maltratos que los padres de los 43 normalistas han sufrido a lo largo de los años, y acusó al actual gobierno de negligencia y corrupción entre las diferentes instituciones para encubrirse entre sí.

-Sabemos cómo se las gastan, nosotros lo hemos vivido en carne propia. La policía, el ejército y las corporaciones se cubren y se protegen entre ellos. Ahorita y mucho antes han venido reprimiendo a los jóvenes. El presidente dice ‘abrazos, no balazos’, pero yo creo que en este gobierno ha habido más desapariciones, más asesinatos. El gobierno viene, ahora sí, golpeando a las Normales.

-¿Cómo ha sido el trato del Presidente y el gobierno actual con ustedes?

-Hemos tenido muchas reuniones con él, sí, pero en todas las reuniones que hemos tenido es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Se supone que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, y no lo obedecen.





-¿Tienen planeadas nuevas protestas?

-No nos podemos quedar callados mientras el gobierno no hace absolutamente nada y en sus discursos dice que no pasa nada en nuestro país. En la mañanera nunca lo dice; al contrario, aprovecha para desprestigiarnos. Vamos a tener una reunión con el gobierno el 20 de este mes y ahí vamos a estar todos para tocar varios puntos: primero el de los 800 folios (documentos militares que son clave para esclarecer el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos). También el caso del joven asesinado.

La muerte de Yanqui Kothan Gómez ha provocado indignación en la comunidad normalista de Ayotzinapa, situación que —sumada a la falta de respuesta a los padres de los 43 normalistas— generó múltiples conatos de protesta en Guerrero, donde entre las mismas autoridades de los diferentes poderes de gobierno no hay claridad sobre lo ocurrido con los policías detenidos y su paradero.