Uno de cada cuatro bebés no tiene cuadro básico de vacunación

El año pasado, uno de cada cuatro niños a un año se quedaron sin el esquema básico de vacunación que los protege contra enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, tos ferina, poliomielitis, rotavirus, sarampión y rubéola, según el Tercer Informe de Gobierno.

El documento detalla que 25.4 por ciento de los niños menores de un año no recibieron el esquema básico de 16 vacunas, la cifra más alta en los últimos ocho años.

En el documento el gobierno de la Cuatroté reconoce que mientras en 2015 se alcanzó la máxima cobertura en los últimos ocho años al aplicar 97.2 por ciento de las vacunas del cuadro básico a los niños menores de un año, en el primer año de la administración de la transformación se aplicaron a 79.7 por ciento a los menores de esta edad, en tanto que en 2020 esa cifra se redujo a 74.6 por ciento.

El desabasto de medicinas registrado desde el año pasado, denunciado por pacientes, organizaciones de la sociedad civil y padres de familia también incluyó a las vacunas.

En mayo de este año, el coordinador de Programas Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció en entrevista con El Sol de México que la institución enfrentaba un “pequeño problemita” de desabasto de vacunas del cuadro básico de inmunización para niños, adolescentes y adultos.

Dijo que dejaron de aplicarse más de seis millones de vacunas a derechohabientes entre 2015 y 2020.

A decir del funcionario, el desabasto, al menos entre 2015 y 2018, no fue un problema de disponibilidad financiera o de programación en las compras, sino de que los proveedores no tuvieron la disponibilidad para cubrir la totalidad de las dosis que se necesitaban. Pero reconoció que en lo que va de los últimos dos años no se han aplicado todas las vacunas, al menos a derechohabientes del IMSS.

CAZANDO VACUNAS

En los primeros meses del año fueron evidentes la filas de padres de familia que buscaban entre distintas sedes hospitalarias y clínicas vacunas básica como la BCG, para prevenir la tuberculosis y que se aplica al nacer.

En el caso de la Ciudad de México, las estadísticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan que de 2013 a 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la ciudad alcanzó coberturas superiores a 100 por ciento, por lo que se puedo atender a quienes se encontraban en rezago.

Para 2018 la cobertura sólo alcanzó 84.3 por ciento de quienes nacieron en ese año y a partir de ahí la caída de protección fue continua.

En 2019 tuvo el más bajo nivel con 61.7 por ciento, mientras en 2020 subió a 86.6 por ciento y para 2021 la información no está disponible.

Según la Secretaría de Salud el cuadro básico que establece la cartilla de vacunación incluye además de la BCG, tres tomas de hepatitis B, la pentavalente en cuatro dosis: difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis e influenza.

Los niños recién nacidos también deben recibir la vacuna contra el rotavirus en tres dosis a los dos, cuatro y seis meses, la de neumococo en tres dosis y la de SRP que incluye sarampión, rubéola y parotiditis.

A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil argumentaron que la pandemia de Covid-19 hizo que las familias no acudieran a los hospitales o clínicas ante el temor de contraer la enfermedad de la pandemia, la Secretaría señala que entre 2019 y 2020 sólo estados con gobierno de oposición tuvieron niveles superiores de aplicación de los esquemas completos de las vacunas.

Guanajuato aplicó vacunas a quienes estaban en condición de rezago y lograron niveles por arriba de 100 por ciento, 102.2 por ciento y 103.1 por ciento en ambos años, Nuevo León logró aplicar 104.9 por ciento, mientras Sonora alcanzó 95.2 por ciento de la población estimada en 2019.

Para 2020 Aguascalientes y Zacatecas lograron las mayores coberturas con 93.6y 93.2 por ciento.

De las entidades gobernadas por Morena sólo Tabasco logró esos niveles en 2019, cuando se aplicaron 104.3 por ciento de los esquemas completos, es decir, vacunaron a los niños que nacieron en ese año y aplicaron dosis a niños que estaban en rezago en años anteriores.

En 2019 las entidades con las más bajas coberturas fueron Jalisco con 64.7 por ciento, Quintana Roo con 67.1 por ciento, Baja California 67 por ciento, Nayarit 70.9 por ciento y Yucatán 74.3 por ciento.

Para 2020, Estado de México y Jalisco mostraron las más bajas tasas con 41.8 por ciento, Chihuahua logró 51.9 por ciento y Baja California 58.3 por ciento.

Hasta marzo de este año, Estado de México es el que presentaba mayores rezagos con 0.3 por ciento y le seguían Chiapas con 9.8 por ciento y Oaxaca con 12.6 por ciento.

Los que tenían mayores avances eran Tlaxcala con 21.5 por ciento, Guanajuato con 24.3 por ciento y Baja California Sur con 26.1 por ciento.