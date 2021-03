El Vaticano no puede bendecir uniones homosexuales

Hoy el Vaticano hizo pública una aclaratoria para recordar a sus fieles que la Iglesia Católica no puede dar su bendición a las uniones homosexuales, luego de que se presentarán dudas sobre el tema en ambientes eclesiásticos.

La oficina de ortodoxia del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la FE, emitió una respuesta formal el lunes a una pregunta sobre si el clero católico puede bendecir las uniones homosexuales. En respuesta negativa, el Papa Francisco dio su explicación publicada en dos páginas en 7 idiomas.

El decreto distingue la bienvenida y la bendición de la iglesia a las personas homosexuales, que defiende, pero no sus uniones.

El Vaticano sostiene que los homosexuales deben ser tratados con respeto y dignidad, sin embargo, “la inclinación se encuentra intrínsecamente desordenada” manifestó. Esto, el catolicismo sostiene el matrimonio entre un hombre y una mujer para que este destinado a procrear vida.

Dado que las uniones homosexuales no están destinadas a ser parte de ese plan, no pueden ser bendecidas por la Iglesia, decía el documento. “La presencia en tales relaciones de elementos positivos, que en sí mismos deben ser valorados y apreciados, no puede justificar estas relaciones y convertirlas en objetos legítimos de una bendición eclesial“, dijo la respuesta.

Dios “no bendice ni puede bendecir el pecado: bendice al hombre pecador, para que reconozca que es parte de su plan de amor y se deje cambiar por él”, decía.

El Papa Francisco ha respaldado a las parejas homosexuales de protección legal, pero en la esfera civil, no como Iglesia. Sus comentarios fueron hechos durante una entrevista con una estación de televisión mexicana, Televisa, en 2019, pero fueron cortados por el Vaticano hasta que aparecieron en un documental el año pasado.

(Con información de Infobae)