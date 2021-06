España se despide del uso de cubrebocas obligatorio

Los españoles podrán estar al aire libre sin cubrebocas desde el próximo sábado, aunque tendrán que usarla si no se puede mantener la distancia de seguridad, y también en el interior, según aprobó este jueves el Gobierno.



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, justificó hoy la medida por el avance de la vacunación y por la recomendación de los expertos. "Una medida que nos acerca a la normalidad, con prudencia", dijo hoy.



No obstante, las personas tendrán que llevarla a mano, ya que sigue siendo obligatorio su uso en el transporte público, en lugares cerrados y en el exterior, si hay aglomeraciones y no se puede guardar una distancia de 1.5 metros.



Por otra parte, los estadios volverán a la normalidad al comienzo de la liga de fútbol y de la ACB de baloncesto y podrán recibir la misma afluencia de público que tenían antes de la pandemia, según anunció Darias, aunque con cubrebocas si no se puede mantener la distancia en el exterior o si es en el interior.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo



Además, se aspira a flexibilizar las limitaciones vigentes en el acceso a edificios de los aeropuertos, hasta ahora solo permitido a personas con billete, personal trabajador, fuerzas y cuerpos de seguridad y trabajadores de inspección.



España tiene en estos momentos una incidencia acumulada de 92 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que no se movió en los últimos días.



Y respecto a la vacunación, alcanzó ya a la mitad de la población vacunada con al menos una dosis y se han superado los 15 millones de inmunizados con la pauta completa.