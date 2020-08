"Me criaron para tomar medidas", asegura Kamala Harris en contienda por EU

La senadora Kamala Harris, quien ha sido elegida por el virtual candidato demócrata Joe Biden como su compañera de fórmula electoral, publicó a través de su cuenta de Twitter este miércoles un video en el que critica las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la pandemia, y asegura que ella fue criada para "tomar medidas".

"Como dice Joe, estamos en una batalla por el alma de esta nación", se escucha decir a Harris en el video, de casi dos minutos de duración.

El video arranca con la conversación en la que Biden invita a la senadora a ser su segunda a bordo, lo que la convirtió en la primera afroamericana y la primera estadounidense de origen indio es aspirar a la Vicepresidencia del país.

"Me criaron para tomar medidas", señala en un aparte de la narración, en la que recuerda que su madre (nacida en la India) siempre le preguntó "¿Qué vas a hacer al respecto", una frase que, a lo largo del video, fue respondiendo con parte de su experiencia como fiscal general de California y ahora como senadora.

Sobre el manejo de la crisis sanitaria del coronavirus, criticó a Trump, quien buscará su reelección en las elecciones del 3 de noviembre, por tratar de "arrebatar" a la gente la sanidad pública, por responder con gases lacrimógenos a la "gente que clamó por apoyo" y por dar un respiro a sus "donantes adinerados" mientras los pequeños negocios han ido cerrando.

"Es una batalla que podemos ganar. Sólo tenemos que tomar medidas", remata la líder política, para quien Estados Unidos "está en crisis" y por eso necesita que se actúe.

La senadora, de 55 años y de padre jamaicano, fue fiscal general de California antes de ganar su escaño en la Cámara Alta del Congreso estadounidense en 2016.

Harris hace historia al ser elegida por Biden como la primera mujer de color que aspira a la Vicepresidencia de EU, una candidatura que quedará finalmente rubricada en la Convención Nacional Demócrata de mediados de este mes.

En diciembre pasado, Harris anunció que se retiraba de la contienda por la candidatura presidencial en la que competía contra Biden y una docena más de aspirantes demócratas.