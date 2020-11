"Me honra que me hayan elegido", dice Biden tras ganar presidencia de EU

Tras anunciar como virtual ganador de la presidencia de Estados Unidos a Joe Biden, el demócrata agradeció el apoyo que recibió por parte de los ciudadanos, "me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país".

A través de su cuenta de Twitter, Biden destacó que hayan o no votado por él será "presidente para todos los estadounidenses".

Asimismo, garantizó que "mantendré la fe que has depositado en mí".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Joe Biden sería el demócrata que gobernará en Estados Unidos durante el periodo 2021-2025.

Entre sus promesas de campaña, destaca el implementar un equipo especial que reúna a los niños migrantes con sus padres, luego de ser separados por las políticas de Trump, además de reforzar la lucha contra el coronavirus.

Mediante un comunicado el demócrata dijo que pese a los obstáculos, se consiguió un récord en el número de personas que votaron, "demostrando una vez más que la democracia late en el corazón de américa".

"Con la campaña terminada, es hora de dejar atrás la ira y la retórica dura y unirnos como nación. Es hora de que América se una".

Se prevé que este nombramiento se oficialice el 14 de diciembre.

Quien también celebró este anuncio fue la electa vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien se comunicó vía telefónica con Joe Biden, "lo logramos", le dijo eufórica.

Kamala hace historia en este país al convertirse en la primera mujer vicepresidenta.

A los 56 años, la dinámica y belicosa senadora demócrata de California permitió que Joe Biden, de 77 años, obtuviera el apoyo de un electorado más diverso que buscaba estar mejor representado en la cima del poder.

Tanto es así que algunos dijeron que no votaron por Biden, sino por ella, una abogada de padre jamaicano y madre india.

We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4 — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Al conocer la noticia, miles de personas salieron a las calles con sartenes u otro utencilios para celebrar la victoria, que para muchos representa un gran cambio que favorecerá a este país.

Trump no acepta derrota

Por su parte, Donald Trump dijo que el demócrata "se apresura a posar falsamente" como ganador, negándose por el momento a aceptar una derrota.

"Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a posar falsamente como ganador y por qué sus medios aliados están tratando con ahínco de ayudarlo: ellos no quieren que la verdad sea expuesta", dijo Trump. "Estas elecciones están lejos de haber terminado", añadió.

Desde un principio, Trump anunció que de no resultar electo sería consecuencia de un fraude electoral, por lo que amagó con llegar a los tribunales hasta conseguir la reelección.

Como cada elección, se espera que el aspirante que resulte perdedor conceda la derrota; sin embargo, Trump amagó desde un principio que no lo haría, incluso, dijo que llevaría el caso a la Corte Suprema hasta conseguir la reelección.

Cabe destacar que los resultados no cuentan como oficiales hasta la oficialización que será el 14 de diciembre. En este proceso, los 538 electores son quienes definen al ganador.

Sería el 20 de enero del 2021 cuando Biden juramente como presidente, periodo que para muchos representa una renovación.

Posteriormente se realiza la ceremonia en escalinata del Congreso, el presidente electo va a la Casa Blanca y es ahí cuando comienza su mandato de cuatro años.

|| Con información de AFP ||