Mujeres de Honduras marchan pidiendo justicia por feminicidios en su país

Centenares de mujeres de Honduras marcharon este martes en Tegucigalpa contra los 61 feminicidios que han sacudido al país en lo que va de este año y para exigir el cumplimiento de sus derechos y la aprobación de la Ley de Casa Refugio para víctimas de la violencia machista.

En una de las marchas que se desplazó hasta el Parlamento de Honduras protestaron también contra el acoso y otras agresiones machistas contra ellas en el Día Internacional de la Mujer.

La activista hondureña Celeste Guardiola habló de que la manifestación convocada por diferentes organizaciones feministas no gubernamentales busca visibilizar también a las mujeres discapacitadas.

"Como mujeres con discapacidad queremos visibilizarnos ante la sociedad, también hemos sido víctimas de la violencia", subrayó Guardiola quien se moviliza en silla de ruedas.

Afirmó que muchas mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia o incluso en algunas esa discapacidad ha derivado por una agresión.

"Necesitamos que el Estado nos vea como personas que podemos seguir adelante y luchar igual que cualquier persona", señaló.

ALTOS INDÍCES DE VIOLENCIA

Guardiola dijo que es preocupante el elevado índice de violencia contra la mujer en Honduras, donde ellas representan más del 51 por ciento de los 9.5 millones de habitantes.

La activista también señaló como alarmante la situación y pidió más conciencia para avanzar en el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos de las mujeres.

"Debemos empezar desde nuestra conciencia, debemos denunciar el maltrato, no podemos callar, ya no podemos seguir en silencio, derecho que no se lucha, se pierde", acotó.

En Honduras, país en donde han sido asesinadas 61 mujeres este año, la directora de la Asociación de Calidad de Vida, Ana Cruz, hizo un llamado para erradicar la violencia de género pronunciando su preocupación ante lo poco que disminuyen los casos de violencia en contra de las mujeres y los feminicidios y resaltando que cada 27 horas matan a una mujer.

La activista insistió al Congreso Nacional a aprobar la Ley de Casas Refugios, presentada en 2018, para mujeres víctimas de la violencia machista en el país centroamericano.

La normativa es un instrumento para salvar la vida de las mujeres, volverlas autónomas y para cortar ese ciclo de violencia que viven, en los refugios se les da una atención integral", explicó.

Muchas de las participantes de la marcha donde se observó una presencia significativa de mujeres con discapacidad portaban carteles donde se leían frases como "Vivas y sin miedo"; "Las mujeres gritamos porque los femicidios rechazamos" y "Mujeres y niñas libres de trata", entre otras.