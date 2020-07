Museo Hermitage prepara reapertura tras cierre por Covid-19

Una de las principales pinacotecas del mundo, el Hermitage de San Petersburgo, ultima los detalles para su esperada reapertura al público tras casi cuatro meses de cierre por la pandemia del coronavirus, y lo hace en medio de estrictas medidas sanitarias para ajustar su día a día a la nueva normalidad.



"La pandemia sigue con nosotros. Se trata de un intento de continuar viviendo, pero siendo conscientes de que las cosas aún son muy complicadas", dijo hoy el director del Hermitage, Mijaíl Piotrovski, en un vídeo difundido por el museo ante la reapertura de la pinacoteca el próximo día 15.

UN RETORNO SIN PRISAS

Piotrovski adelantó en una entrevista difundida por el canal Kultura, que la pinacoteca tratará de encontrar un balance entre excursiones virtuales y presenciales a la espera de recuperar plenamente a su público al cabo de unos meses.



"Creo que poco a poco volveremos a los 5 millones de visitantes al año", aseguró, al tiempo que destacó la ventaja de tener por ahora una experiencia íntima con las obras de la cultura universal durante las visitas limitadas.



El Hermitage reabrirá sus puertas en una semana con muchas limitaciones, según explicaron este miércoles empleados del museo, que cuenta con más de tres millones de piezas en su colección.



"Vamos a convivir con restricciones muy estrictas, dictadas por las reglas sanitarias", recordó Piotrovski.



Agregó que en el panorama actual, la pinacoteca ofrece a los amantes de arte "un nuevo estilo de interacción" con el Hermitage, como si se tratara de una "lectura pausada" de grandes obras literarias, donde hay que "saborear" cada palabra.

NUEVAS RUTAS POR EL MUSEO

Debido a las restricciones sanitarias dictadas por la pandemia de la Covid-19, el museo limitará el número de los visitantes diarios y les ofrecerá rutas especiales dentro de las salas para evitar aglomeraciones frente a sus obras maestras.



Algunos de los espacios quedarán cerrados por ahora al público, pero el personal del museo promete ofrecer excursiones virtuales de los recintos donde aún no podrán entrar los visitantes.



La venta de las entradas para acceder el legendario museo en la antigua capital imperial rusa se efectuará en línea, siendo esta la única forma de disfrutar de las joyas del Hermitage.



La pinacoteca organizará excursiones para grupos de 5 personas, un número "ideal", dijo en la entrevista el director del museo.



"Si son 20 personas, ya no es lo mismo", opinó.



"Vamos a volver de forma tranquila, paulatina, hasta recuperar el orden de antes, pero el proceso no será rápido", insistió.



Por ahora el museo prevé organizar dos rutas principales por las que transitarán sus visitantes y abrir una tercera el 23 de julio, una semana después de la reapertura.



Los encargados de diseñar los trayectos indicaron este miércoles a través de una conexión en directo en internet que su objetivo consistía en idearlos de tal forma para que los visitantes tuvieran "muchas opciones" y "el mayor acceso posible" a las salas del museo durante una estancia que no podrá superar las dos horas.



Al mismo tiempo, la pinacoteca llamó a los amantes del arte a pensarse bien la ruta preferida, porque las normas no prevén por el momento la posibilidad de retornar a las salas visitadas para echar una segunda ojeada.

OTROS MUSEOS TAMBIÉN ESPERAN A SUS VISITANTES

El Hermitage no es el único museo que reabre estos días, pues algunas de las principales instituciones culturales del país ya han dado este paso tras el parón por la pandemia de la Covid-19.



Así, ya están abiertas en Moscú las dos sedes de la Galería Tretiakov, que reúne la mayor colección de arte ruso en mundo, así como los museos del Kremlin y el Museo de Moscú de Arte Moderno.



Mientras, el Museo Pushkin, el segundo mayor de Rusia dedicado al arte europeo después del Hermitage comenzará a recibir a los primeros visitantes el próximo día 10.



A su vez, el Museo Ruso, otro de los más importantes del país, ubicado en San Petersburgo, prevé abrirse al público el día 15, al igual que el Hermitage, puesto que esta fecha coincide con la entrada de la ciudad en la fase 2 de la desescalada en la ciudad.

MUSEOS EN TIEMPOS DE CRISIS

La directora del Museo Pushkin de Moscú, Marina Loshak, señaló en una conferencia telemática que la posibilidad de visitar ahora instituciones como el Hermitage, sin sus habituales colas y afluencia de personas, es un "auténtico privilegio".



Por otra parte subrayó que en las condiciones actuales hay que abrirse al público con cautela, porque los museos deben "dar ejemplo" sobre el comportamiento responsable en tiempos de crisis.



El asesor cultural del Kremlin, Vladímir Tolstói, tataranieto del famoso escritor ruso, Lev (León) Tolstói, consideró por su parte que los museos, que sufrieron enormes pérdidas a causa de la crisis sanitaria, "son muy necesarios" durante la emergencia mundial.



"Lo demuestra el aumento de interés hacia los museos en el formato digital", explicó en una conferencia telemática.



Tolstói señaló que, pese a todas las dificultades, los museos rusos pasaron por la crisis causada por el coronavirus con dignidad y profesionalidad, creando nuevos contenidos interesantes.



Sin embargo, la pandemia y las restricciones que impuso a la vida cotidiana solo demostraron que ninguna tecnología, por muy avanzada que sea, puede sustituir una visita presencial al museo, opinó.