¡Para que no te quejes! Oymyakon, el pueblo más frío del mundo llegó a estar a -72 grados

Si pensabas que era en algún estado de Norteamérica o el norte de México en el que el frío es insoportable, pues te contamos que estás lejos de eso, ya que Oymyakon, pueblo ubicado al este de Siberia en Rusia es el sitio más helado de todo el mundo al grado de que ni siquiera los rayos del Sol son suficientes para amortiguar las bajas temperaturas.

El termómetro en este sitio registró la temperatura mas baja en un lugar habitado con 71, 2 grados bajo cero, récord mundial de frío, el cabello, las pestañas e incluso las lágrimas se congelan al estar en contacto del ambiente en Oymyakon, e incluso cualquier superficie que no esté cubierta de nieve se congela, incluyendo animales y a personas que no cuenten con las medidas básicas de seguridad en invierno en la región ya que pueden morir de frío en poco tiempo.

Te puede interesar: Hule de burbujas en las ventanas ¿De verdad funciona para que no pase el frío?

El corazón de Siberia está congelado

Oymyakon, ubicado en el corazón de Siberia se deben mantener medidas de seguridad e higiene estrictas para evitar que suministros básicos se congelen, incluyendo el papel de baño ya que durante los meses más crudos del invierno de no tener una temperatura adecuada en el hogar, pueden sufrir de accidentes físicos o en sus viviendas.

La calefacción es un elemento importante en la vida de sus habitantes, debido a que siempre deben de mantener un ambiente artificial controlado, ya que incluso sus vehículos se pueden quedar varados al quedar congelados así como herramientas diarias o electrodomésticos.

Pese a que el frío en Oymyakon es extremo, esto no ahuyenta el turismo en la región, si no que al contrario lo atrae por parecer un paraíso helado sacado de cuento, el suelo del lugar se convierte en pistas de hielo por la dureza hasta llegar a un extremo como no poder cavar tumbas por el macizo de hielo.

Durante cinco meses los ciudadanos de Oymyakon en Siberia cuentan con luz solar solo por seis horas al día y de acuerdo con información de The Weather Channel, uno de los peores inviernos que han pasado fue en 1924 llegan el termómetro a los -72°c.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dino Lanzaretti (@dinolanzaretti)

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Te puede interesar: Congela Frente Frío 16 a Chihuahua

Habitantes de Oymyakon / Foto: Facebook @Rusia para Todos

Si hace tanto frío ¿Cómo se sostiene la economía de Oymyakon?

Oymyakon es un pueblo cien por ciento minero, ya que de ahí se extrae oro y antimonio. Gran parte de su economía se mueve por la extracción de estos metales para la creación de energías renovables.

A inicios del siglo XX, la Unión Soviética terminó con la dinámica nómada en la que vivían sus habitantes en aquel entonces, en el que se introdujeron a personas que se empleaban en otro tipo de actividades, de entre estas la minería, actualmente en este pueblo viven 920 personas y todos los días de su vida durante el invierno despiertan con un clima de -50°centígrados.