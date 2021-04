Texas pide a Biden designar a cárteles mexicanos como grupos terroristas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que designe como “organizaciones terroristas” a los carteles mexicanos del narcotráfico.

“Como gobernador, le insto a que emprenda acciones inmediatas para combatir los peligrosos y mortíferos cárteles mexicanos de la droga”, indica en una carta, dirigida también a la vicepresidenta Kamala Harris.

“Estas bandas traen terror a nuestras comunidades”, escribió Abbott. “Contrabandean narcóticos y armas dentro de Estados Unidos para financiar sus actividades ilegales. “Fuerzan a mujeres y niños en el tráfico humano y sexual, se enriquecen con la miseria y la esclavización de los inmigrantes”.

El mandatario del estado fronterizo con México añadió que estos cárteles “son organizaciones terroristas extranjeras y ya es tiempo de que el Gobierno federal las designe como tal”.

La designación que Abbott reclama del presidente Biden es un mecanismo que otorga al Gobierno federal medidas adicionales para combatir las organizaciones extranjeras calificadas como terroristas.

Bajo esas disposiciones legales la ayuda material o los recursos brindados a una organización terrorista extranjera es un crimen federal que puede castigarse con sentencias de prisión de por vida.

Mexican drug cartels smuggle narcotics & weapons into the US, force women & children into sex & human trafficking, & murder innocent people.



These cartels are foreign terrorist organizations — Biden must take immediate action to designate them as such. https://t.co/nJxS4MeUGS pic.twitter.com/epZkh1V1eY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 15, 2021

El código asimismo estipula que las sentencias sean significativamente más prolongadas para los traficantes de drogas cuyas actividades financian las de organizaciones terroristas, y las instituciones financieras pueden congelar todos los activos de individuos u organizaciones designadas como terroristas.

Estados Unidos tiene una amplia lista de organizaciones que considera terroristas, como el grupo chií libanés Hizbulá y el movimiento islamista palestino Hamás.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra uno de los dirigentes regionales del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, y ofreció una recompensa por información que lleve a su arresto.