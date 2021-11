Tibia reacción de medios internacionales al plan de AMLO en la ONU

Medios internacionales reaccionaron tibiamente al anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre su mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU de implementar un financiamiento para más de 750 millones de personas que viven en la pobreza, con recursos principalmente de los ricos.

Medios como El País o The Angeles Times retomaron, sin destacar, los cuatro puntos de recaudación de esos fondos, que constan de contribuciones de los más ricos del mundo, de las mil empresas más grandes y del 0.2 por ciento del PIB de cada país.

Sputnik y Russia Today, dos plataformas de comunicación del gobierno ruso, destacaron por su parte, que el presidente de México planteó un programa para combatir a los más desfavorecidos a base de cobrar cuatro por ciento a las mayores fortunas del mundo.

Otro de los medios destacados que reprodujo el plan de López Obrador ante la ONU fue Al Jazeera, una importante agencia de noticias catarí, en su versión en inglés.

Sin embargo, otros medios importantes como The New York Times, The Washington Post, The Guardian o BBC Mundo, no hicieron eco de la noticia generada durante la Asamblea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la que México ostenta la presidencia rotativa.

En su esperado discurso ante el Consejo, López Obrador señaló cómo estaría compuesto este fondo que llamó "Plan Mundial por la Fraternidad y el Bienestar": un cuatro por ciento voluntario que pagarían las mil personas más ricas del mundo, otro porcentaje similar pagarían las mil empresas más grandes y los países del G-20 destinarían finalmente un 0.2 por ciento de su PIB al fondo.

Con ello se recaudarían un billón de dólares, que serviría para sacar de la pobreza a los 750 millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares al día, según explicó en este discurso que dio aprovechando que su país preside este mes el Consejo de Seguridad.









