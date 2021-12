Alertan de retenes contra viajeros en Ojinaga

Presuntos policías que han montado retenes en el trayecto de Aldama a Ojinaga fueron acusados de cometer robos y abusos en contra de viajeros que pasan por esa zona, según han comenzado a alertar a través de redes sociales, principalmente a los ciudadanos que viajan de Odessa a Chihuahua.

De acuerdo con el mensaje de alerta, en la carretera supuestos policías detienen a los conductores en el retén, les robaron algunas pertenencias, dinero y joyas y finalmente los dejan pasar, por lo que piden no viajar con dinero o pertenencias para evitar estos robos.

Hasta el momento las autoridades de seguridad en el estado no cuentan con algún retén o algún operativo de revisión en esa zona del estado y tampoco cuentan con una denuncia formal de robos en algún retén en aquella intersección.

Aunque no se ha confirmado, existe la posibilidad de que en ese lugar algún grupo criminal haya iniciado esos supuestos retenes engañando a los conductores con vestimenta de policías, con el fin de apoderarse de algunos bienes y dinero.

El mensaje, que fue difundido en redes sociales, refiere que en la ruta Ojinaga a Chihuahua en la entrada de Aldama habían puesto retenes de supuestos policías, donde los están obligando a bajarse del vehículo y a pedir pertenencias, a pesar de ser la supuesta autoridad, por lo cual previene a los demás viajeros.

“Te quitan tu dinero, te maltratan, recomendaciones: no lleves efectivo, joyas, ni nada de valor, porque te lo van a robar, no hables mucho que todo les molesta y te pegan por la nada, no llames al 911, todo es corrupción”, dice parte del mensaje que se difundió en grupos de Ojinaga y Odessa para los viajeros que pasan por ese lugar.