Choque carambola en avenida Tecnológico genera caos vial

En las avenidas Tecnológico y Desarrollo, a unos metros del semáforo, se registró un choque carambola entre cuatro vehículos que no dejó personas heridas, pero sí provocó daños materiales.

Las unidades involucradas fueron un Nissan, March color blanco; una Pick Up, Nissan; un Volkswagen, Jetta; y una Jeep Liberty.

El choque se registró en uno de los carriles centrales de la avenida Tecnológico, por lo que se comenzó a generar un congestionamiento vial en la zona, lo que provocó la desesperación de algunos guiadores.

Policiaca

Ante esto, un agente de la Policía Vial, se encargó de desfogar el tráfico, y pidió a los conductores mover sus vehículos para continuar con los reportes tantos viales como los correspondientes a los seguros de auto.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior a fin de deslindar las responsabilidades correspondientes y determinar el pago de daños ante tal accidente vial ocurrido durante este martes.

La carambola o choques múltiples son uno de los accidentes viales más comunes y pueden llegar a ser de los más peligrosos; sin embargo, estos pueden ser evitados en un gran porcentaje si se conduce de la manera adecuada.

Entre los principales consejos emitidos por las autoridades para no ser parte de estos accidentes, es no tener distracciones a la hora de manejar, guardar la debida distancia, mantener la vista siempre al frente, y no circular a exceso de velocidad.