Conductor sale de camino y vuelca en la carretera a Juárez; no hay heridos

Durante la mañana de este lunes, se recibió un reporte en el C-4 en Juárez, informando sobre una camioneta volcada en el kilómetro 174 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez. Ante esto, el personal correspondiente se dirigió al lugar de los hechos para verificar la situación. El arribo ocurrió a las 09:10 horas, y se confirmó que el incidente ocurrió en el kilómetro 169+500 de dicha vía.

Se trata de una camioneta pick-up de la marca Nissan, de color blanco que cuenta con placas DT9755A, la cual terminó por volcar en la carretera antes mencionada, donde el conductor al momento del accidente fue identificado como José Antonio, quien fue atendido por el personal de seguridad, al momento de que arribaran al lugar del percance vial.

Personal de la Guardia Nacional, dio a conocer que el vehículo se encontraba transitando de sur a norte, proveniente de la ciudad de Chihuahua con dirección a Juárez, en una vía de 4 carriles con 2 carriles para cada sentido. En el lugar del accidente, existía un espacio central divisorio de carriles (terreno natural), líneas centrales continuas y discontinuas, así como líneas laterales continuas delimitadoras de carriles.

De acuerdo a la información proporcionada por la Guardia Nacional, el conductor se desplazaba por el carril derecho de baja velocidad cuando perdió el control de la dirección debido a la pérdida del neumático trasero. Como consecuencia, la pick-up quedó volcada sobre su costado izquierdo en el carril de baja velocidad.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas, muertes ni lesionados como resultado de este accidente. Sin embargo, sí hubo daños materiales en el vehículo, mientras que la vía de circulación no se vio afectada, por lo que no fue necesario realizar desvíos ni cierres.

Para realizar el arrastre y salvamento de la camioneta, se solicitó el servicio de la empresa de grúas El Lucero, quienes se encargaron de llevar a cabo estas tareas, para retirar la unidad que se había quedado varada en esta carretera, mientras que la compañía de seguro se hizo cargo de brindar la atención sobre los daños ocasionados.

En el percance no hubo personas lesionadas de consideración, por lo que no fue necesario realizar alguna movilización por parte del personal de paramédicos o algún otra corporación correspondiente.