Confirma Fiscal de la Zona Sur presencia de personas armadas al exterior del Hospital de Jesús

Confirma Fiscal de distrito zona sur, presencia de personas armadas al exterior del Hospital de Jesús. Juan Carlos Portillo, titular de la dependencia indicó que civiles armados estuvieron presentes a las afueras del nosocomio pese a la presencia de agentes del Ministerio Público; sin embargo, no hubo privación de la libertad de personas o atentados.

Luego de que ayer, se diera a conocer el supuesto ingreso de personas armadas al Hospital de Jesús, al parecer, buscando a una mujer sobreviviente del atentado en la Vía Corta, el Fiscal de Distrito en la zona sur, Juan Carlos Portillo, señaló que solo estuvieron en el exterior.

Indicó que pese a la presencia de personal de la Policía Ministerial a las afueras del hospital, sujetos armados estuvieron presentes con fines desconocidos, ya que según destacó, en ningún momento hubo una agresión contra el personal.

Sin embargo, tras darse a conocer los rumores, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se entrevistó con varios testigos del hecho, ya que manejaban que civiles armados estuvieron en el hospital yendo de cuarto en cuarto buscando a una persona.

No obstante, momentos después se fueron del lugar, no habiendo privaciones de la libertad ni agresiones en contra de algún residente del hospital, por lo que se desconocen los fines con los que lo hicieron, ya que no se pudo confirmar que hubieran ingresado.

Es de señalar que, en un principio se manejó de manera extraoficial que los sujetos armados al parecer buscaban a la sobreviviente del atentado ocurrido en la Vía Corta, donde murieron un hombre y una mujer.

Fue al filo de las 18:00 horas que, al Sistema de Emergencias 911 se reportó una balacera en la carretera que comunica de Parral a Chihuahua, a la altura de las letras de la ciudad, por lo que agentes de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron para corroborar los hechos.

En el lugar fueron localizados dos vehículos, uno de la marca Chevrolet tipo pick up donde yacía el cuerpo sin vida de una mujer y metros más adelante, un automóvil de la marca Chevrolet tipo Malibú mismo que en su interior albergaba los restos de un hombre, quien momentos después, fue identificado como Kevin Amalio Hernández Ortega, vocalista de la agrupación “H Norteña”.