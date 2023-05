Coordinación exitosa: autoridades municipales y estatales rescatan a senderistas heridos por rayo

Dos personas resultaron lesionadas por la descarga de electricidad de un rayo que se generó tras el temporal de lluvias acompañadas con actividad eléctrica en la zona de La Mesa del municipio de Aldama, quienes fueron trasladados en los helicópteros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Halcón 1; y en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, del Gobierno del Estado de Chihuahua, hacia el helipuerto del Hospital Ángeles.

Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, quien detalló que en conjunto con autoridades municipales de Aldama y Chihuahua se realizaron los trabajos pertinentes para la ubicación y rescate de dos senderistas que fueron afectados por la caída de un rayo al participar en un ascenso en la localidad de la Mesa, en el municipio de Aldama.

El despliegue de helicópteros y el establecimiento de un Puesto de Mando Unificado demostraron la eficacia de las instituciones locales en situaciones de emergencia. La respuesta oportuna y la colaboración entre diferentes organismos permitieron brindar atención inmediata a los afectados y trasladarlos a un centro hospitalario para recibir el tratamiento necesario.

Esta actuación ejemplar destaca la importancia de la participación del gobierno municipal en situaciones de rescate, ya que su intervención coordinada y eficiente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia.

El incidente fue reportado alrededor de las 11:30 horas de la mañana de este domingo 28 de mayo, cuando se recibió la llamada de emergencia al 9-1-1 reportando que cerca de 21 senderistas se dirigían al lugar mencionado, pero a consecuencia del clima un rayo cayó, lesionando a dos de sus compañeros.

Para atender el llamado de auxilio, personal de la CEPC estableció el Puesto de Mando Unificado en coordinación con personal de Protección Civil Aldama, Policía Municipal, Bomberos, Cruz Roja, Unidad de Drones y el Halcón 1 de la DSPM y el helicóptero de la SSPE.

En las actividades implementadas, elementos de la DSPM localizaron hasta el momento a una mujer de 49 años, la cual fue trasladada en el Halcón 1; y posteriormente, el segundo herido fue trasladado en el helicóptero de Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ambos llevados al Hospital Ángeles, donde se evaluará si serán trasladados a otro centro hospitalario.

En ese sentido, la CEPC destacó que el trabajo en conjunto con las dependencias municipales, logró el objetivo de brindar atención inmediata a los afectados, además pide a la población que, si decide realizar este tipo de deporte es importante verificar las condiciones climatológicas, así como avisar a familiares amigos o a las autoridades, con el fin de saber la ubicación exacta en caso de suceder algún tipo de inconveniente.

Por la temporada de lluvia, la CEPC emitió las siguientes recomendaciones: conserva la calma; e infórmate constantemente de los avisos que emitan las autoridades a través de medios de comunicación y redes sociales; y atiende las indicaciones de las autoridades.

No intentes cruzar cauces de ríos, arroyos, vados, zonas bajas y caminos inundados, porque puedes ser arrastrado por el agua. Si el vehículo se atasca al intentar cruzar una corriente, cerciórate si puedes abandonarlo inmediatamente para ir a la parte más alta en los alrededores; en caso contrario llama al 911 para solicitar ayuda.

Sé precavido durante la noche, ya que es más difícil identificar el incremento del nivel del agua en los cauces; evita corrientes de agua; no cruces puentes en caso de que el agua sobrepase su nivel.

Tampoco te acerques a bardas o casas en peligro de derrumbe, y aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves.

No restablezcas la energía eléctrica, hasta que estés seguro de que no hay cortos circuitos. Si tienes duda sobre el estado de tu casa, llama al 911 para solicitar apoyo de las autoridades; mientras tanto no la utilices.

No te acerques a postes o cables eléctricos y no pises ni toques cables eléctricos caídos y evita que el agua quede estancada, ya que proliferan mosquitos transmisores de enfermedades.

En caso de tormenta eléctrica, aléjate de los lugares altos como cumbres, cimas o lomas, apártate de terrenos abiertos ya que puedes convertirte en pararrayos. Jamás corras durante una tormenta, deshazte de todo material metálico, recuerda que los metales son buenos conductores.

Apártate de los elementos como vallas alambradas, y jamás te protejas de la tormenta debajo de un árbol o estructuras metálicas. Evita contacto con los cuerpos de agua, y no te acuestes en la tierra húmeda porque ésta conduce la electricidad.