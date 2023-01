Detienen a cuatro en Villa Ahumada durante operativo de vigilancia

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, durante los operativos de vigilancia que realizan en la zona norte del estado, lograron capturar a cuatro personas, las cuales tres de ellas se encontraban portando armas de fuego y otro más fue sorprendido vendiendo bebidas embriagantes fuera del horario establecido.

En el recorrido especial que se realizó en el poblado de Villa Ahumada, detuvieron a 3 sujetos (uno menor de edad) con armas de fuego y a otro más por vender bebidas alcohólicas sin permiso y quién además ofreció dinero a los oficiales para no ser detenido.

La corporación dio a conocer que durante el primer hecho, los elementos de la Policía del Estado llegaron a un predio en donde se realizaban carreras de caballos y sorprendieron a un sujeto vendiendo bebidas embriagantes sin los permisos requeridos para ello, momento en el que ofreció la cantidad de 4 mil pesos a los policías para que le permitieran seguir con su actividad y no ser detenido.

El sujeto fue identificado como José Guadalupe M. C. de 43 años de edad, originario de Villa Ahumada y se le aseguraron además de los 4 mil pesos en moneda nacional, 13 paquetes de 24 cervezas cada uno y 6 botellas de licor de distintas marcas.

Un detenido por vender licor sin los permisos requeridos / Foto: Cortesía | SSPE

El detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez para realizar la puesta a disposición correspondiente por Promoción de Conductas Ilícitas.

El segundo de los hechos, fue en el mismo recorrido con los agentes estatales, donde marcaron el alto al conductor de una camioneta Jeep Cherokee de color rojo, tripulada por dos sujetos con vestimenta camuflajeada.

"Durante la inspección se localizaron dentro del vehiculo un rifle de repetición Remington calibre .270 WIN, un rifle de repetición Remington calibre 30-06 Springfield con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles y un rifle de repetición Weatherby calibre .270 WIN con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles" explica en el comunicado.

Los detenidos con las armas de fuego fueron identificados como Édgar Alejandro C. C. de 31 años de edad originario de Villa Ahumada, Raúl L. G. de 39 años de edad originario de Casas Grandes y el menor de 16 años de edad de siglas J. C. R. C.

Todo lo asegurado como los mismos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para que iniciará su proceso penal correspondiente.