Exponen vecinos de la UP casos de acoso contra menores de edad

Vecinos de la colonia UP, expusieron ante elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), tanto de los asignados al patrullaje en la zona, como a uno de los del Equipo de Proyectos Especiales (EPE), la problemática de algunos casos de acoso callejero.

La reunión la llevaron a cabo en las canchas de la calle 44 y Obrero Mundial, en donde expresaron a ambos agentes que la problemática se daba por ciertos vecinos del sexo masculino, a los cuales no evidenciarían, ya que presentarán las quejas formales.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Señalaron que son de un par de meses a la fecha en que las menores de edad que viven en la colonia, expresaron a sus madres que un sujeto les hacía comentarios obscenos, razón por la cual comenzaron a pasar la voz en los chats de vecinos.

Al aflorar varios casos de presunto acoso callejero, optaron por comunicarlo con Seguridad Pública Municipal, quien les explicó que, para poder castigar legalmente a este sujeto, era necesario que se interpusiera ante al FEM, la o las denuncias correspondientes.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Las vecinas expresaron que por miedo a represalias de los presuntos responsables, no han procedido legalmente, además de que no tenían conocimiento de que la policía municipal no podía proceder contra ellos, salvo que fueran sorprendidos en el acto.

Derivado de este problema, los vecinos expresaron que otra problemática que enfrentan en la popular colonia, ubicada al sur de la ciudad, es la falta de luminarias LED, ya que hay zonas en que el alumbrado público, no alcanza a cubrir todas las calles.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Otro de los puntos que le presentaron al agente de seguridad pública municipal, fue el de los robos hormiga en casas y automotores por parte de sujetos que no habitan en la zona. Ejemplo de ello es el caso de una pick up, que transporta al menos a diez sujetos, a los cuales baja en medio de una calle, para que en cuestión de minutos puedan sustraer cosas de los vecinos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por parte la policía municipal, hubo el compromiso de incrementar los patrullajes en la zona, así como de buscar dialogar o que las vecinas dialoguen con las afectadas por el acoso callejero, para que interpongan la denuncia correspondiente.

Ambas partes se comprometieron a estar en constante comunicación, para evitar una tragedia en el caso del acoso callejero, sobre todo por el bienestar de las niñas y adolescentes.